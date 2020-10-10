https://ria.ru/20201010/litvinova-1579201803.html

"Отпустите ее": Ренату Литвинову осудили за фотосессию с дочерью

Актриса театра и кино, сценарист Рената Литвинова показала у себя в Instagram бэкстейдж фотосессии с дочерью Ульяной. Съемки, которые проходили в Кронштадте,... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T18:16

2020-10-10T18:16

2020-10-10T20:24

шоубиз

кронштадт

рената литвинова

общество

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Актриса театра и кино, сценарист <a href="http://ria.ru/person_Renata_Litvinova/" target="_blank" data-auto="true">Рената Литвинова</a> показала у себя в Instagram бэкстейдж фотосессии с дочерью Ульяной. Съемки, которые проходили в <a href="http://ria.ru/organization_Kronshtadt/" target="_blank" data-auto="true">Кронштадте</a>, вызвали негативную реакцию поклонников. Они посчитали, что 19-летняя наследница выглядит “замученной”.На видео мать и дочь во время сильного ветра позируют в красных нарядах возле яблони. При этом Литвинова держит девушку за голову, как бы закрывая уши. В ролике отсутствует звук, поэтому неизвестно, о чем они переговариваются. Фолловеры посчитали, что Ульяна “страдает” и не очень довольна тем, что ей приходится сниматься в фотосессии.“Ульяна, подмигни, если тебя держат в рабстве”, “Не открутите Ульяне голову”, “Отпустите ее”, “интересно, что там Уля говорит”, “Прекрасны обе! Но дайте волю дочке, Рената!”, “Оставьте ее в покое“, ”Рената, а вас тоже мама на работу брала?”, - написали они.Среди подписчиков нашлись и те, кто отметил, что актриса смотрит на дочь с большой любовью.

https://ria.ru/20200906/litvinova-1576833611.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кронштадт, рената литвинова, общество