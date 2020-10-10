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https://ria.ru/20201010/litvinova-1579201803.html
"Отпустите ее": Ренату Литвинову осудили за фотосессию с дочерью
Актриса театра и кино, сценарист Рената Литвинова показала у себя в Instagram бэкстейдж фотосессии с дочерью Ульяной. Съемки, которые проходили в Кронштадте,... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T18:16
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шоубиз
кронштадт
рената литвинова
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Актриса театра и кино, сценарист <a href="http://ria.ru/person_Renata_Litvinova/" target="_blank" data-auto="true">Рената Литвинова</a> показала у себя в Instagram бэкстейдж фотосессии с дочерью Ульяной. Съемки, которые проходили в <a href="http://ria.ru/organization_Kronshtadt/" target="_blank" data-auto="true">Кронштадте</a>, вызвали негативную реакцию поклонников. Они посчитали, что 19-летняя наследница выглядит “замученной”.На видео мать и дочь во время сильного ветра позируют в красных нарядах возле яблони. При этом Литвинова держит девушку за голову, как бы закрывая уши. В ролике отсутствует звук, поэтому неизвестно, о чем они переговариваются. Фолловеры посчитали, что Ульяна “страдает” и не очень довольна тем, что ей приходится сниматься в фотосессии.“Ульяна, подмигни, если тебя держат в рабстве”, “Не открутите Ульяне голову”, “Отпустите ее”, “интересно, что там Уля говорит”, “Прекрасны обе! Но дайте волю дочке, Рената!”, “Оставьте ее в покое“, ”Рената, а вас тоже мама на работу брала?”, - написали они.Среди подписчиков нашлись и те, кто отметил, что актриса смотрит на дочь с большой любовью.
https://ria.ru/20200906/litvinova-1576833611.html
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кронштадт, рената литвинова, общество

"Отпустите ее": Ренату Литвинову осудили за фотосессию с дочерью

18:16 10.10.2020 (обновлено: 20:24 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктриса, сценарист, режиссер Рената Литвинова
Актриса, сценарист, режиссер Рената Литвинова - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Актриса театра и кино, сценарист Рената Литвинова показала у себя в Instagram бэкстейдж фотосессии с дочерью Ульяной. Съемки, которые проходили в Кронштадте, вызвали негативную реакцию поклонников. Они посчитали, что 19-летняя наследница выглядит “замученной”.
На видео мать и дочь во время сильного ветра позируют в красных нарядах возле яблони. При этом Литвинова держит девушку за голову, как бы закрывая уши. В ролике отсутствует звук, поэтому неизвестно, о чем они переговариваются.
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Из Кронштадта @sobaka_ru

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

Фолловеры посчитали, что Ульяна “страдает” и не очень довольна тем, что ей приходится сниматься в фотосессии.
“Ульяна, подмигни, если тебя держат в рабстве”, “Не открутите Ульяне голову”, “Отпустите ее”, “интересно, что там Уля говорит”, “Прекрасны обе! Но дайте волю дочке, Рената!”, “Оставьте ее в покое“, ”Рената, а вас тоже мама на работу брала?”, - написали они.
Среди подписчиков нашлись и те, кто отметил, что актриса смотрит на дочь с большой любовью.
Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
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ШоубизКронштадтРената ЛитвиноваОбщество
 
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