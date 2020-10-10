https://ria.ru/20201010/lavrov-1579222238.html
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении
Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные разговоры с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном, они подтвердили... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T21:09
2020-10-10T21:09
2020-10-10T22:06
зограб мнацаканян
владимир путин
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
сергей лавров
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> провел телефонные разговоры с коллегами из <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Джейхуном Байрамовым и <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Зограбом Мнацаканяном</a>, они подтвердили приверженность договоренностям о прекращении огня.Как сообщил российский МИД, дипломаты подчеркнули необходимость строго соблюдать перемирие "на земле".Накануне в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет.По итогам консультаций сегодня в 12:00 (11:00 мск) вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами погибших. В ходе прошедшей встречи Баку и Ереван договорились дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Кроме этого, Армения и Азербайджан подтвердили неизменность формата переговорного процесса.Однако уже в субботу стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.Позднее представитель <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank">Минобороны Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank">Арцрун Ованнисян</a> отметил, что в течение дня стороны в основном придерживались режима прекращения огня, однако "были отдельные провокации".При этом, по данным Генпрокуратуры Азербайджана, сегодня в результате обстрела со стороны ВС Армении погиб один мирный житель.Генеральный секретарь ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank">Антониу Гутерреш</a> призвал Баку и Ереван соблюдать перемирие и скорее договориться о его деталях.Ситуация в КарабахеСтолкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html
119
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577728207_200:0:2931:2048_1400x0_80_0_0_3ea3e6129c2e0e7bcb820f93de692d8a.jpg
Жители Степанакерта разгребают завалы и восстанавливают электросети в городе
Жители Степанакерта тоже приводят в порядок свой город, восстанавливают электросети, разгребают завалы.
2020-10-10T21:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зограб мнацаканян, владимир путин, россия, нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.
Глава МИД России Сергей Лавров
провел телефонные разговоры с коллегами из Азербайджана
и Армении
Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном
, они подтвердили приверженность договоренностям о прекращении огня.
Как сообщил российский МИД, дипломаты подчеркнули необходимость строго соблюдать перемирие "на земле".
Накануне в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин
. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет.
По итогам консультаций сегодня в 12:00 (11:00 мск) вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами погибших. В ходе прошедшей встречи Баку и Ереван договорились дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Кроме этого, Армения и Азербайджан подтвердили неизменность формата переговорного процесса.
Однако уже в субботу стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.
Позднее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян
отметил, что в течение дня стороны в основном придерживались режима прекращения огня, однако "были отдельные провокации".
При этом, по данным Генпрокуратуры Азербайджана, сегодня в результате обстрела со стороны ВС Армении погиб один мирный житель.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
призвал Баку и Ереван соблюдать перемирие и скорее договориться о его деталях.
Ситуация в Карабахе
Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.