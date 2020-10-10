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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201010/lavrov-1579222238.html
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении
Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные разговоры с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном, они подтвердили... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T21:09
2020-10-10T22:06
зограб мнацаканян
владимир путин
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
сергей лавров
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> провел телефонные разговоры с коллегами из <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Джейхуном Байрамовым и <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Зограбом Мнацаканяном</a>, они подтвердили приверженность договоренностям о прекращении огня.Как сообщил российский МИД, дипломаты подчеркнули необходимость строго соблюдать перемирие "на земле".Накануне в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет.По итогам консультаций сегодня в 12:00 (11:00 мск) вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами погибших. В ходе прошедшей встречи Баку и Ереван договорились дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Кроме этого, Армения и Азербайджан подтвердили неизменность формата переговорного процесса.Однако уже в субботу стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.Позднее представитель <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank">Минобороны Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank">Арцрун Ованнисян</a> отметил, что в течение дня стороны в основном придерживались режима прекращения огня, однако "были отдельные провокации".При этом, по данным Генпрокуратуры Азербайджана, сегодня в результате обстрела со стороны ВС Армении погиб один мирный житель.Генеральный секретарь ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank">Антониу Гутерреш</a> призвал Баку и Ереван соблюдать перемирие и скорее договориться о его деталях.Ситуация в КарабахеСтолкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html
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россия
нагорный карабах
азербайджан
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Жители Степанакерта разгребают завалы и восстанавливают электросети в городе
Жители Степанакерта тоже приводят в порядок свой город, восстанавливают электросети, разгребают завалы.
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зограб мнацаканян, владимир путин, россия, нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире

Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении

21:09 10.10.2020 (обновлено: 22:06 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные разговоры с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном, они подтвердили приверженность договоренностям о прекращении огня.
Как сообщил российский МИД, дипломаты подчеркнули необходимость строго соблюдать перемирие "на земле".
Накануне в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет.
По итогам консультаций сегодня в 12:00 (11:00 мск) вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами погибших. В ходе прошедшей встречи Баку и Ереван договорились дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Кроме этого, Армения и Азербайджан подтвердили неизменность формата переговорного процесса.
Однако уже в субботу стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Позднее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян отметил, что в течение дня стороны в основном придерживались режима прекращения огня, однако "были отдельные провокации".
При этом, по данным Генпрокуратуры Азербайджана, сегодня в результате обстрела со стороны ВС Армении погиб один мирный житель.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Баку и Ереван соблюдать перемирие и скорее договориться о его деталях.

Ситуация в Карабахе

Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаЗограб МнацаканянВладимир ПутинРоссияНагорный КарабахСергей ЛавровАзербайджанАрменияВ мире
 
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