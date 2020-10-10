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https://ria.ru/20201010/kudryavtseva-1579158651.html
"Сил нет": Лера Кудрявцева расплакалась на камеру
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram серию Stories, на которых расплакалась перед подписчиками. РИА Новости, 10.10.2020
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шоубиз
лера кудрявцева
новости культуры
знаменитости
звезды
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Телеведущая <a href="http://ria.ru/person_lera-kudryavtseva/" target="_blank" data-auto="true">Лера Кудрявцева</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/leratv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> серию Stories, на которых расплакалась перед подписчиками. На размещенном видео звезда лежит на кровати и в слезах признается, что сильно устала. “Просто устала. Что-то навалилось за эти дни все подряд… Все. Сил нет, нервы не выдерживают”, - сообщила Кудрявцева. Также она опубликовала ролик, в котором снимает сама себя под грустную музыку, и написала: “Люди, Вы - звери!”. Подписчики пожелали телеведущей терпения и сил, а также выразили надежду на то, что все наладится. “Лерочка, не принимайте все близко к сердцу. Главное - это семья и дом. Будьте счастливы”, - прокомментировала allazein.
https://ria.ru/20201010/buzova-1579157317.html
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лера кудрявцева, новости культуры, знаменитости, звезды

"Сил нет": Лера Кудрявцева расплакалась на камеру

12:00 10.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram серию Stories, на которых расплакалась перед подписчиками.
На размещенном видео звезда лежит на кровати и в слезах признается, что сильно устала. “Просто устала. Что-то навалилось за эти дни все подряд… Все. Сил нет, нервы не выдерживают”, - сообщила Кудрявцева.
Также она опубликовала ролик, в котором снимает сама себя под грустную музыку, и написала: “Люди, Вы - звери!”.
Подписчики пожелали телеведущей терпения и сил, а также выразили надежду на то, что все наладится.
“Лерочка, не принимайте все близко к сердцу. Главное - это семья и дом. Будьте счастливы”, - прокомментировала allazein.
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