https://ria.ru/20201010/kudryavtseva-1579158651.html

"Сил нет": Лера Кудрявцева расплакалась на камеру

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram серию Stories, на которых расплакалась перед подписчиками. РИА Новости, 10.10.2020

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Телеведущая <a href="http://ria.ru/person_lera-kudryavtseva/" target="_blank" data-auto="true">Лера Кудрявцева</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/leratv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> серию Stories, на которых расплакалась перед подписчиками. На размещенном видео звезда лежит на кровати и в слезах признается, что сильно устала. “Просто устала. Что-то навалилось за эти дни все подряд… Все. Сил нет, нервы не выдерживают”, - сообщила Кудрявцева. Также она опубликовала ролик, в котором снимает сама себя под грустную музыку, и написала: “Люди, Вы - звери!”. Подписчики пожелали телеведущей терпения и сил, а также выразили надежду на то, что все наладится. “Лерочка, не принимайте все близко к сердцу. Главное - это семья и дом. Будьте счастливы”, - прокомментировала allazein.

https://ria.ru/20201010/buzova-1579157317.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лера кудрявцева, новости культуры, знаменитости, звезды