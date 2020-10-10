https://ria.ru/20201010/krym-1579170281.html

Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев

Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал бывший полномочный представитель президента РФ в крымском регионе Олег Белавенцев, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T13:49

2020-10-10T13:49

2020-10-10T13:49

россия

сергей аксенов (политик)

олег белавенцев

мид украины

владимир путин

псковская область

никарагуа

севастополь

оон

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости.</strong> Почетным консулом <a href="http://ria.ru/location_Nicaragua/" target="_blank" data-auto="true">Никарагуа</a> в Крыму стал бывший полномочный представитель президента РФ в крымском регионе <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Belavencev/" target="_blank" data-auto="true">Олег Белавенцев</a>, сообщил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a>.Кабинет министров <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> на заседании в пятницу принял распоряжение, которым инициируется процедура ввода санкций против Никарагуа за назначение почетного консула в Крыму. Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> направил ноту протеста в <a href="http://ria.ru/location_Managua/" target="_blank" data-auto="true">Манагуа</a> в связи с назначением почетного консула, однако Никарагуа проигнорировала требование Украины не делать этого."Примечательно, что им стал очень уважаемый человек, настоящий русский офицер, опытный политик и мудрый дипломат Олег Евгеньевич Белавенцев. В судьбоносные дни Крымской весны Олег Евгеньевич отважно боролся вместе с нами и даже не раз рисковал жизнью ради торжества правды и справедливости. Искренне горжусь, что могу назвать его настоящим другом и верным соратником", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Аксенов выразил уверенность, что Белавенцев в новой должности продолжит систематическую работу, направленную на развитие и процветание российского Крыма.Глава Крыма отметил, что вопрос о назначении консула – суверенное право суверенного государства, в данном случае Никарагуа. "У этой страны справедливая и честная позиция по отношению к Крыму. Напомню, что в марте 2014 года Никарагуа проявила уважение к нашему выбору и признала Крым и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополь</a> частью <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Назначение почетного консула в Крыму свидетельствует о дальнейшем укреплении двусторонних отношений и новых перспективах сотрудничества", - подчеркнул Аксенов.Олег Белавенцев родился 15 сентября 1949 в <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a>. Белавенцев - Герой Российской Федерации, вице-адмирал в отставке. В различные годы занимал должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе, а затем в Северо-Кавказском федеральном округе.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201010/krym-1579169662.html

https://ria.ru/20201010/krym-1579128886.html

https://ria.ru/20201003/krym-1578156369.html

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никарагуа

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей аксенов (политик), олег белавенцев, мид украины, владимир путин, псковская область, никарагуа, севастополь, оон, политика