Аксенов назвал новые санкции Украины из-за Крыма "криком беспомощности"
13:44 10.10.2020 (обновлено: 15:32 10.10.2020)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал "криком беспомощности" санкции, вводимые украинскими властями против Никарагуа из-за назначения в Крымском регионе почетного консула.
Кабинет министров Украины на заседании в пятницу принял распоряжение, которым инициируется процедура ввода санкций против Никарагуа за назначение почетного консула в Крыму. Ранее МИД Украины направил ноту протеста в Манагуа в связи с назначением почетного консула, однако Никарагуа проигнорировала требование Украины не делать этого. Почетным консулом назначен бывший полномочный представитель президента России в Крыму Олег Белавенцев.
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"Мнение украинской стороны по поводу назначения консула в Крыму не интересует ни страны, принимающие подобные решения, ни тем более крымчан. Санкции, которые так "щедро" раздает Украина, — это на самом деле крик беспомощности. Страна, лишенная стержневых основ государственности, искалеченная множеством внутренних социально-экономических проблем и управляемая заокеанскими кукловодами, способна только на бессмысленные санкции, пустые заявления и глупые обвинения", — написал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".
По его словам, правительству Украины чужды проявления самостоятельности и суверенности в международной политической жизни.
"Это как раз то, чего Украина давно и надолго лишена с "легкой руки" своих западных хозяев. Пора смириться с этой позицией и перестать быть, как говорится, "в каждой бочке затычкой", — подчеркнул глава республики.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".