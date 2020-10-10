https://ria.ru/20201010/krym-1579169662.html

Аксенов назвал новые санкции Украины из-за Крыма "криком беспомощности"

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал "криком беспомощности" санкции, вводимые украинскими властями против Никарагуа из-за назначения в Крымском регионе почетного... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T13:44

2020-10-10T13:44

2020-10-10T15:32

сергей аксенов (политик)

олег белавенцев

мид украины

владимир путин

никарагуа

манагуа (город)

республика крым

севастополь

оон

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости.</strong> Глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a> назвал "криком беспомощности" санкции, вводимые украинскими властями против <a href="http://ria.ru/location_Nicaragua/" target="_blank" data-auto="true">Никарагуа</a> из-за назначения в Крымском регионе почетного консула.Кабинет министров <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> на заседании в пятницу принял распоряжение, которым инициируется процедура ввода санкций против Никарагуа за назначение почетного консула в Крыму. Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> направил ноту протеста в <a href="http://ria.ru/location_Managua/" target="_blank" data-auto="true">Манагуа</a> в связи с назначением почетного консула, однако Никарагуа проигнорировала требование Украины не делать этого. Почетным консулом назначен бывший полномочный представитель президента России в Крыму <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Belavencev/" target="_blank" data-auto="true">Олег Белавенцев</a>."Мнение украинской стороны по поводу назначения консула в Крыму не интересует ни страны, принимающие подобные решения, ни тем более крымчан. Санкции, которые так "щедро" раздает Украина, — это на самом деле крик беспомощности. Страна, лишенная стержневых основ государственности, искалеченная множеством внутренних социально-экономических проблем и управляемая заокеанскими кукловодами, способна только на бессмысленные санкции, пустые заявления и глупые обвинения", — написал Аксенов на своей странице во <a href="https://vk.com/aksenovrk" target="_blank" rel="nofollow noopener">"ВКонтакте"</a>.По его словам, правительству Украины чужды проявления самостоятельности и суверенности в международной политической жизни.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201001/sanktsii-1578071812.html

https://ria.ru/20201010/krym-1579128886.html

3

никарагуа

манагуа (город)

республика крым

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов (политик), олег белавенцев, мид украины, владимир путин, никарагуа, манагуа (город), республика крым, севастополь, оон, политика