Украина решила наказать Никарагуа за отправку консула в Крым
01:32 10.10.2020 (обновлено: 01:34 10.10.2020)
© Фото : Александр АндреевКрым. Ялта. Вид на набережную
© Фото : Александр Андреев
Ранее Никарагуа назначило почетного консула в Крыму, проигнорировав требование Украины не делать этого. МИД Украины направил ноту протеста в Манагуа.
"Предлагается проект, который предусматривает внесение предложений по применению жестких секторальных санкций к Республике Никарагуа в ответ на откровенно противоправные действия ее правительства против интересов национальной безопасности нашего государства, а именно неправомерным и не согласованным назначением консула на территории временно оккупированной АР Крым и Севастополе", - заявил вице-премьер страны, замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Резников в ходе заседания правительства.
По его словам, принятое правительством решение о санкциях должно быть рассмотрено Советом национальной безопасности и обороны Украины, затем его должен ввести в действие президент страны и утвердить Верховная рада. При этом Резников не сказал, какие именно санкции Киев намерен ввести в отношении Манагуа.
"Соответствующее решение несет четкий сигнал официального послания украинского народа отдельным правительствам государств, в частности Республике Никарагуа. Реализация этого решения… обеспечит применение всеохватывающих санкций против отдельного иностранного государства, чьи действия прямо противоречат интересам и безопасности украинских граждан и потакают вооруженной агрессии РФ против Украины", - добавил Резников.