https://ria.ru/20201010/krym-1579128886.html

Украина решила наказать Никарагуа за отправку консула в Крым

Кабинет министров Украины на заседании в пятницу принял распоряжение, которым инициируется процедура ввода санкций против Никарагуа за назначение почетного... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T01:32

2020-10-10T01:32

2020-10-10T01:34

ситуация на украине

никарагуа

республика крым

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 10 окт - РИА Новости.</strong> Кабинет министров <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> на заседании в пятницу принял распоряжение, которым инициируется процедура ввода санкций против <a href="http://ria.ru/location_Nicaragua/" target="_blank" data-auto="true">Никарагуа</a> за назначение почетного консула в <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крыму</a>.Ранее Никарагуа назначило почетного консула в Крыму, проигнорировав требование Украины не делать этого. <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> направил ноту протеста в Манагуа.По его словам, принятое правительством решение о санкциях должно быть рассмотрено Советом национальной безопасности и обороны Украины, затем его должен ввести в действие президент страны и утвердить <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховная рада</a>. При этом Резников не сказал, какие именно санкции Киев намерен ввести в отношении Манагуа."Соответствующее решение несет четкий сигнал официального послания украинского народа отдельным правительствам государств, в частности Республике Никарагуа. Реализация этого решения… обеспечит применение всеохватывающих санкций против отдельного иностранного государства, чьи действия прямо противоречат интересам и безопасности украинских граждан и потакают вооруженной агрессии РФ против Украины", - добавил Резников.

https://ria.ru/20201003/krym-1578156369.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, никарагуа, республика крым, украина, в мире