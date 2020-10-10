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Украина решила наказать Никарагуа за отправку консула в Крым
Кабинет министров Украины на заседании в пятницу принял распоряжение, которым инициируется процедура ввода санкций против Никарагуа за назначение почетного... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T01:32
2020-10-10T01:34
ситуация на украине
никарагуа
республика крым
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 10 окт - РИА Новости.</strong> Кабинет министров <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> на заседании в пятницу принял распоряжение, которым инициируется процедура ввода санкций против <a href="http://ria.ru/location_Nicaragua/" target="_blank" data-auto="true">Никарагуа</a> за назначение почетного консула в <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крыму</a>.Ранее Никарагуа назначило почетного консула в Крыму, проигнорировав требование Украины не делать этого. <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> направил ноту протеста в Манагуа.По его словам, принятое правительством решение о санкциях должно быть рассмотрено Советом национальной безопасности и обороны Украины, затем его должен ввести в действие президент страны и утвердить <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховная рада</a>. При этом Резников не сказал, какие именно санкции Киев намерен ввести в отношении Манагуа."Соответствующее решение несет четкий сигнал официального послания украинского народа отдельным правительствам государств, в частности Республике Никарагуа. Реализация этого решения… обеспечит применение всеохватывающих санкций против отдельного иностранного государства, чьи действия прямо противоречат интересам и безопасности украинских граждан и потакают вооруженной агрессии РФ против Украины", - добавил Резников.
https://ria.ru/20201003/krym-1578156369.html
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никарагуа
республика крым
украина
РИА Новости
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ситуация на украине, никарагуа, республика крым, украина, в мире

Украина решила наказать Никарагуа за отправку консула в Крым

01:32 10.10.2020 (обновлено: 01:34 10.10.2020)
 
© Фото : Александр АндреевКрым. Ялта. Вид на набережную
Крым. Ялта. Вид на набережную - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Фото : Александр Андреев
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КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в пятницу принял распоряжение, которым инициируется процедура ввода санкций против Никарагуа за назначение почетного консула в Крыму.
Ранее Никарагуа назначило почетного консула в Крыму, проигнорировав требование Украины не делать этого. МИД Украины направил ноту протеста в Манагуа.
"Предлагается проект, который предусматривает внесение предложений по применению жестких секторальных санкций к Республике Никарагуа в ответ на откровенно противоправные действия ее правительства против интересов национальной безопасности нашего государства, а именно неправомерным и не согласованным назначением консула на территории временно оккупированной АР Крым и Севастополе", - заявил вице-премьер страны, замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Резников в ходе заседания правительства.
По его словам, принятое правительством решение о санкциях должно быть рассмотрено Советом национальной безопасности и обороны Украины, затем его должен ввести в действие президент страны и утвердить Верховная рада. При этом Резников не сказал, какие именно санкции Киев намерен ввести в отношении Манагуа.
"Соответствующее решение несет четкий сигнал официального послания украинского народа отдельным правительствам государств, в частности Республике Никарагуа. Реализация этого решения… обеспечит применение всеохватывающих санкций против отдельного иностранного государства, чьи действия прямо противоречат интересам и безопасности украинских граждан и потакают вооруженной агрессии РФ против Украины", - добавил Резников.
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Ситуация на УкраинеНикарагуаРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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