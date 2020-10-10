https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579137393.html

В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов превысило 140 человек

Количество умерших от коронавируса пациентов достигло в Кузбассе 141 человека: за последние сутки еще трое умерли, выявлено 170 новых заболевших, следует из... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T07:49

2020-10-10T07:49

2020-10-10T07:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кемеровская область

происшествия

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<strong>КЕМЕРОВО, 10 окт-РИА Новости.</strong> Количество умерших от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> пациентов достигло в Кузбассе 141 человека: за последние сутки еще трое умерли, выявлено 170 новых заболевших, следует из сообщения губернатора региона <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Civilev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Цивилева</a>.Глава региона добавил, что 102 пациента выписаны, таким образом от коронавируса вылечились 8105 человек. На данный момент в инфекционных больницах Кузбасса находятся 3454 больных коронавирусом.Как уточнили РИА Новости в региональном управлении <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, 40 новых случаев выявлены в Кемерово, 27 – в <a href="http://ria.ru/location_Novokuzneck/" target="_blank" data-auto="true">Новокузнецке</a>, 19 – в <a href="http://ria.ru/location_Mezhdurechensk/" target="_blank" data-auto="true">Междуреченске</a>, 16 – в <a href="http://ria.ru/location_Osinniki/" target="_blank" data-auto="true">Осинниках</a>, 13 – в Киселевске, десять – в <a href="http://ria.ru/location_Prokopevsk/" target="_blank" data-auto="true">Прокопьевске</a>, девять – в <a href="http://ria.ru/location_Belovo/" target="_blank" data-auto="true">Белово</a>, восемь – в <a href="http://ria.ru/location_Leninsk_Kuzneckijj/" target="_blank" data-auto="true">Ленинске-Кузнецком</a>, семь – в <a href="http://ria.ru/location_Anzhero_Sudzhensk/" target="_blank" data-auto="true">Анжеро-Судженске</a>, шесть – в <a href="http://ria.ru/location_JUrga/" target="_blank" data-auto="true">Юрге</a>, по три – в Прокопьевском и <a href="http://ria.ru/location_Tisulskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Тисульском районах</a>, по два – в Промышленновском округе, Тяжинском и Яйском районах, по одному – в <a href="http://ria.ru/location_Gurevskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Гурьевском районе</a>, Топкинском и Юргинском округах.По данным на субботу, всего в <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a> выявлены 11 700 случаев заражения коронавирусом, 141 человек скончался. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 2899 человек, сняты с наблюдения 125 273 человека. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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кемеровская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кемеровская область, происшествия