В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов превысило 140 человек
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПередача машин скорой помощи в распоряжение больниц Свердловской области
КЕМЕРОВО, 10 окт-РИА Новости. Количество умерших от коронавируса пациентов достигло в Кузбассе 141 человека: за последние сутки еще трое умерли, выявлено 170 новых заболевших, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
"Еще у 170 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Скончались три пациента. У женщины 1952 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения 3 степени. У мужчины 1959 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, осложнившаяся инфарктом миокарда. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни и сахарного диабета. У женщины 1962 года из Белова рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что 102 пациента выписаны, таким образом от коронавируса вылечились 8105 человек. На данный момент в инфекционных больницах Кузбасса находятся 3454 больных коронавирусом.
Как уточнили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора, 40 новых случаев выявлены в Кемерово, 27 – в Новокузнецке, 19 – в Междуреченске, 16 – в Осинниках, 13 – в Киселевске, десять – в Прокопьевске, девять – в Белово, восемь – в Ленинске-Кузнецком, семь – в Анжеро-Судженске, шесть – в Юрге, по три – в Прокопьевском и Тисульском районах, по два – в Промышленновском округе, Тяжинском и Яйском районах, по одному – в Гурьевском районе, Топкинском и Юргинском округах.
По данным на субботу, всего в Кемеровской области выявлены 11 700 случаев заражения коронавирусом, 141 человек скончался. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 2899 человек, сняты с наблюдения 125 273 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.