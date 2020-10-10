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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579137393.html
В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов превысило 140 человек
Количество умерших от коронавируса пациентов достигло в Кузбассе 141 человека: за последние сутки еще трое умерли, выявлено 170 новых заболевших, следует из... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T07:49
2020-10-10T07:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кемеровская область
происшествия
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<strong>КЕМЕРОВО, 10 окт-РИА Новости.</strong> Количество умерших от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> пациентов достигло в Кузбассе 141 человека: за последние сутки еще трое умерли, выявлено 170 новых заболевших, следует из сообщения губернатора региона <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Civilev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Цивилева</a>.Глава региона добавил, что 102 пациента выписаны, таким образом от коронавируса вылечились 8105 человек. На данный момент в инфекционных больницах Кузбасса находятся 3454 больных коронавирусом.Как уточнили РИА Новости в региональном управлении <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, 40 новых случаев выявлены в Кемерово, 27 – в <a href="http://ria.ru/location_Novokuzneck/" target="_blank" data-auto="true">Новокузнецке</a>, 19 – в <a href="http://ria.ru/location_Mezhdurechensk/" target="_blank" data-auto="true">Междуреченске</a>, 16 – в <a href="http://ria.ru/location_Osinniki/" target="_blank" data-auto="true">Осинниках</a>, 13 – в Киселевске, десять – в <a href="http://ria.ru/location_Prokopevsk/" target="_blank" data-auto="true">Прокопьевске</a>, девять – в <a href="http://ria.ru/location_Belovo/" target="_blank" data-auto="true">Белово</a>, восемь – в <a href="http://ria.ru/location_Leninsk_Kuzneckijj/" target="_blank" data-auto="true">Ленинске-Кузнецком</a>, семь – в <a href="http://ria.ru/location_Anzhero_Sudzhensk/" target="_blank" data-auto="true">Анжеро-Судженске</a>, шесть – в <a href="http://ria.ru/location_JUrga/" target="_blank" data-auto="true">Юрге</a>, по три – в Прокопьевском и <a href="http://ria.ru/location_Tisulskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Тисульском районах</a>, по два – в Промышленновском округе, Тяжинском и Яйском районах, по одному – в <a href="http://ria.ru/location_Gurevskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Гурьевском районе</a>, Топкинском и Юргинском округах.По данным на субботу, всего в <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a> выявлены 11 700 случаев заражения коронавирусом, 141 человек скончался. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 2899 человек, сняты с наблюдения 125 273 человека. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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кемеровская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе число умерших от COVID-19 пациентов превысило 140 человек

07:49 10.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПередача машин скорой помощи в распоряжение больниц Свердловской области
Передача машин скорой помощи в распоряжение больниц Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 10 окт-РИА Новости. Количество умерших от коронавируса пациентов достигло в Кузбассе 141 человека: за последние сутки еще трое умерли, выявлено 170 новых заболевших, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
"Еще у 170 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Скончались три пациента. У женщины 1952 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения 3 степени. У мужчины 1959 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, осложнившаяся инфарктом миокарда. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни и сахарного диабета. У женщины 1962 года из Белова рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что 102 пациента выписаны, таким образом от коронавируса вылечились 8105 человек. На данный момент в инфекционных больницах Кузбасса находятся 3454 больных коронавирусом.
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Как уточнили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора, 40 новых случаев выявлены в Кемерово, 27 – в Новокузнецке, 19 – в Междуреченске, 16 – в Осинниках, 13 – в Киселевске, десять – в Прокопьевске, девять – в Белово, восемь – в Ленинске-Кузнецком, семь – в Анжеро-Судженске, шесть – в Юрге, по три – в Прокопьевском и Тисульском районах, по два – в Промышленновском округе, Тяжинском и Яйском районах, по одному – в Гурьевском районе, Топкинском и Юргинском округах.
По данным на субботу, всего в Кемеровской области выявлены 11 700 случаев заражения коронавирусом, 141 человек скончался. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 2899 человек, сняты с наблюдения 125 273 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кемеровская областьПроисшествия
 
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