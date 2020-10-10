https://ria.ru/20201010/konkurentsiya-1579134481.html
В Киеве пожаловались на конкуренцию со стороны России в сфере ВПК
Украинский ВПК утратил конкурентоспособность и столкнулся с активной конкуренцией со стороны России, об этом заявил генеральный директор компании... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T05:07
2020-10-10T05:07
2020-10-10T15:07
россия
ситуация на украине
центр анализа мировой торговли оружием (цамто)
укроборонпром
укрспецэкспорт
петр порошенко
игорь коротченко
украина
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украинский</a> ВПК утратил конкурентоспособность и столкнулся с активной конкуренцией со стороны <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>, об этом заявил генеральный директор компании "<a href="http://ria.ru/organization_Ukrspecehksport/">Укрспецэкспорт</a>" Вадим Ноздря, запись его выступления опубликовало агентство "<a href="https://youtu.be/ubsSJKaqFVI" target="_blank">Укринформ</a>"."Украина уже давно выпала из первой десятки (мировых экспортеров оружия. — Прим. ред.). К сожалению, мы также выпадаем из второй десятки. Конкуренция на внешних рынках постоянно растет", — сказал Ноздря.По его словам, Россия "очень активно" конкурирует с Украиной на ее "базовых рынках", в том числе используя дипломатические каналы.Ноздря отметил, что одна из главных причин подобной тенденции заключается в потере продукцией украинского ВПК конкурентных преимуществ. "Безусловно, украинская продукция за последние десять-пятнадцать лет во многом потеряла конкурентоспособность. Потому что конкуренты наши не имеют таких проблем в экономической и политической плоскости, как имеет Украина. У нас было разорвано много операционных связей", — пояснил он.В июне 2014 года занимавший тогда пост президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петр Порошенко</a> запретил любое сотрудничество с Россией, касающееся военно-промышленного комплекса. Под запрет попала и продукция двойного назначения, в том числе вертолетные двигатели, которые могут быть использованы как в военных, так и в гражданских целях, силовые установки для кораблей и другие комплектующие.По словам директора <a href="http://ria.ru/organization_Centr_analiza_mirovojj_torgovli_oruzhiem_CAMTO/" target="_blank" data-auto="true">Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО)</a> <a href="http://ria.ru/person_Igor_Korotchenko/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Коротченко</a>, разрыв кооперационных связей с российским ВПК, предпринятый Киевом, привел к полной деградации и параличу всех перспективных разработок, которые вела украинская "оборонка"."Укрспецэкспорт" — украинская государственная компания, которая обладает монопольным правом осуществлять экспорт и импорт продукции и услуг военного и двойного назначения. С 2010 года она входит в состав государственного концерна "<a href="http://ria.ru/organization_Ukroboronprom/" target="_blank" data-auto="true">Укроборонпром</a>".
https://ria.ru/20191202/1561819046.html
https://ria.ru/20191020/1559994238.html
Денис М
Кто сказал что идиоты не могут управлять государством и быть на всех государственных постах? Украина этот миф развеяла
318
Соловей Северный
Всё уже украдено до нас.. должен был сказать он)))
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44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация на украине, центр анализа мировой торговли оружием (цамто), укроборонпром, укрспецэкспорт, петр порошенко, игорь коротченко, украина, в мире