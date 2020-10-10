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https://ria.ru/20201010/kndr-1579188516.html
КНДР показала новые межконтинентальные баллистические ракеты
Северная Корея продемонстрировала в субботу на параде в Пхеньяне новейшую межконтинентальную баллистическую ракету, транспортируемую на 11-осной передвижной... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T16:14
2020-10-10T16:54
ким ир сен
ким чен ын
пхеньян
сеул
сша
в мире
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<strong>ТОКИО, 10 окт — РИА Новости.</strong> Северная Корея продемонстрировала в субботу на параде в <a href="http://ria.ru/location_Pyongyang/" target="_blank" data-auto="true">Пхеньяне</a> новейшую межконтинентальную баллистическую ракету, транспортируемую на 11-осной передвижной установке большой грузоподъемности.Парад транслировало в записи центральное ТВ КНДР.Южнокорейские военные, как передали СМИ из <a href="http://ria.ru/location_Seoul/" target="_blank" data-auto="true">Сеула</a>, заявили, что анализируют вооружения, показанные в Пхеньяне. Агентство Рёнхап сообщило, что новая МБР больше по размеру и, предположительно, дальности полета, чем последняя известная модификация ракеты "Хвасон-15".На самой ракете, помимо условного номера, никакой маркировки не было.Вместе с тем на показанной на том же параде ранее новейшей БРПЛ четко было видно название по-корейски "Пуккыксон-4А". Ранее такая ракета нигде не упоминалась.Парад в Пхеньяне прошел на площади имени <a href="http://ria.ru/person_Kim_Ir_Sen/" target="_blank" data-auto="true">Ким Ир Сена</a> в виде грандиозного шоу с полетами самолетов на фоне ночного неба, эффектно выпускавших дымовые и огненные шлейфы. Помимо ракет и новых танков, прошли марширующие колонны из разных родов войск, которые продемонстрировали новое обмундирование и личное оружие, камуфляж.Устроители парада явно хотели показать, что у КНДР современная армия, оснащенная на мировом уровне.За парадом следил лично руководитель КНДР <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Yn/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ын</a> с трибуны Народного дворца учебы. Выступив с речью, он не стал упоминать ни <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, ни какую-либо другую страну в качестве угрозы для северокорейского государства. Он подчеркнул, что КНДР не будет применять первой силы военного сдерживания, но даст ответ в случае агрессии.
https://ria.ru/20201010/kndr-1579181981.html
https://ria.ru/20201010/kndr-1579169182.html
https://ria.ru/20200329/1569312712.html
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пхеньян
сеул
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ким ир сен, ким чен ын, пхеньян, сеул, сша, в мире

КНДР показала новые межконтинентальные баллистические ракеты

16:14 10.10.2020 (обновлено: 16:54 10.10.2020)
 
© AP Photo / KRT Новая баллистическая ракета во время парада в Пхеньяне, КНДР. Стоп-кадр трансляции
Новая баллистическая ракета во время парада в Пхеньяне, КНДР. Стоп-кадр трансляции - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© AP Photo / KRT
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ТОКИО, 10 окт — РИА Новости. Северная Корея продемонстрировала в субботу на параде в Пхеньяне новейшую межконтинентальную баллистическую ракету, транспортируемую на 11-осной передвижной установке большой грузоподъемности.
Парад транслировало в записи центральное ТВ КНДР.
Новая баллистическая ракета Пуккыксон 4-А во время парада в Пхеньяне, КНДР. Стоп-кадр трансляции - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
Вчера, 15:14
КНДР показала новую баллистическую ракету
Южнокорейские военные, как передали СМИ из Сеула, заявили, что анализируют вооружения, показанные в Пхеньяне. Агентство Рёнхап сообщило, что новая МБР больше по размеру и, предположительно, дальности полета, чем последняя известная модификация ракеты "Хвасон-15".
На самой ракете, помимо условного номера, никакой маркировки не было.
Вместе с тем на показанной на том же параде ранее новейшей БРПЛ четко было видно название по-корейски "Пуккыксон-4А". Ранее такая ракета нигде не упоминалась.
Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
Вчера, 13:40
В КНДР показали парад в честь 75-летия партии с участием Ким Чен Ына
Парад в Пхеньяне прошел на площади имени Ким Ир Сена в виде грандиозного шоу с полетами самолетов на фоне ночного неба, эффектно выпускавших дымовые и огненные шлейфы. Помимо ракет и новых танков, прошли марширующие колонны из разных родов войск, которые продемонстрировали новое обмундирование и личное оружие, камуфляж.
Устроители парада явно хотели показать, что у КНДР современная армия, оснащенная на мировом уровне.
За парадом следил лично руководитель КНДР Ким Чен Ын с трибуны Народного дворца учебы. Выступив с речью, он не стал упоминать ни США, ни какую-либо другую страну в качестве угрозы для северокорейского государства. Он подчеркнул, что КНДР не будет применять первой силы военного сдерживания, но даст ответ в случае агрессии.
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 29.03.2020
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Ким Ир СенКим Чен ЫнПхеньянСеулСШАВ мире
 
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