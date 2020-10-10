КНДР показала новые межконтинентальные баллистические ракеты
16:14 10.10.2020 (обновлено: 16:54 10.10.2020)
© AP Photo / KRT Новая баллистическая ракета во время парада в Пхеньяне, КНДР. Стоп-кадр трансляции
© AP Photo / KRT
ТОКИО, 10 окт — РИА Новости. Северная Корея продемонстрировала в субботу на параде в Пхеньяне новейшую межконтинентальную баллистическую ракету, транспортируемую на 11-осной передвижной установке большой грузоподъемности.
Парад транслировало в записи центральное ТВ КНДР.
Вчера, 15:14КНДР показала новую баллистическую ракету
Южнокорейские военные, как передали СМИ из Сеула, заявили, что анализируют вооружения, показанные в Пхеньяне. Агентство Рёнхап сообщило, что новая МБР больше по размеру и, предположительно, дальности полета, чем последняя известная модификация ракеты "Хвасон-15".
На самой ракете, помимо условного номера, никакой маркировки не было.
Вместе с тем на показанной на том же параде ранее новейшей БРПЛ четко было видно название по-корейски "Пуккыксон-4А". Ранее такая ракета нигде не упоминалась.
Парад в Пхеньяне прошел на площади имени Ким Ир Сена в виде грандиозного шоу с полетами самолетов на фоне ночного неба, эффектно выпускавших дымовые и огненные шлейфы. Помимо ракет и новых танков, прошли марширующие колонны из разных родов войск, которые продемонстрировали новое обмундирование и личное оружие, камуфляж.
Устроители парада явно хотели показать, что у КНДР современная армия, оснащенная на мировом уровне.
За парадом следил лично руководитель КНДР Ким Чен Ын с трибуны Народного дворца учебы. Выступив с речью, он не стал упоминать ни США, ни какую-либо другую страну в качестве угрозы для северокорейского государства. Он подчеркнул, что КНДР не будет применять первой силы военного сдерживания, но даст ответ в случае агрессии.