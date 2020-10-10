https://ria.ru/20201010/kndr-1579188516.html

КНДР показала новые межконтинентальные баллистические ракеты

Северная Корея продемонстрировала в субботу на параде в Пхеньяне новейшую межконтинентальную баллистическую ракету, транспортируемую на 11-осной передвижной... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T16:14

2020-10-10T16:14

2020-10-10T16:54

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<strong>ТОКИО, 10 окт — РИА Новости.</strong> Северная Корея продемонстрировала в субботу на параде в <a href="http://ria.ru/location_Pyongyang/" target="_blank" data-auto="true">Пхеньяне</a> новейшую межконтинентальную баллистическую ракету, транспортируемую на 11-осной передвижной установке большой грузоподъемности.Парад транслировало в записи центральное ТВ КНДР.Южнокорейские военные, как передали СМИ из <a href="http://ria.ru/location_Seoul/" target="_blank" data-auto="true">Сеула</a>, заявили, что анализируют вооружения, показанные в Пхеньяне. Агентство Рёнхап сообщило, что новая МБР больше по размеру и, предположительно, дальности полета, чем последняя известная модификация ракеты "Хвасон-15".На самой ракете, помимо условного номера, никакой маркировки не было.Вместе с тем на показанной на том же параде ранее новейшей БРПЛ четко было видно название по-корейски "Пуккыксон-4А". Ранее такая ракета нигде не упоминалась.Парад в Пхеньяне прошел на площади имени <a href="http://ria.ru/person_Kim_Ir_Sen/" target="_blank" data-auto="true">Ким Ир Сена</a> в виде грандиозного шоу с полетами самолетов на фоне ночного неба, эффектно выпускавших дымовые и огненные шлейфы. Помимо ракет и новых танков, прошли марширующие колонны из разных родов войск, которые продемонстрировали новое обмундирование и личное оружие, камуфляж.Устроители парада явно хотели показать, что у КНДР современная армия, оснащенная на мировом уровне.За парадом следил лично руководитель КНДР <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Yn/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ын</a> с трибуны Народного дворца учебы. Выступив с речью, он не стал упоминать ни <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, ни какую-либо другую страну в качестве угрозы для северокорейского государства. Он подчеркнул, что КНДР не будет применять первой силы военного сдерживания, но даст ответ в случае агрессии.

https://ria.ru/20201010/kndr-1579181981.html

https://ria.ru/20201010/kndr-1579169182.html

https://ria.ru/20200329/1569312712.html

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пхеньян

сеул

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ким ир сен, ким чен ын, пхеньян, сеул, сша, в мире