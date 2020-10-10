https://ria.ru/20201010/karabakh-1579212771.html
В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги
Сирену воздушной тревоги включили в столице Нагорного Карабаха Степанакерте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T19:44
2020-10-10T19:44
2020-10-10T19:52
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 10 окт - РИА Новости.</strong> Сирену воздушной тревоги включили в столице Нагорного Карабаха Степанакерте, передает корреспондент РИА Новости.Сирену включили впервые с полудня - после наступления перемирия сирену включили на пять минут, после чего в городе было тихо.Баку и Ереван в ходе переговоров в Москве в ночь на субботу договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились дольше 10 часов.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201010/karabakh-1579212241.html
5
нагорный карабах
степанакерт
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Жители Степанакерта разгребают завалы и восстанавливают электросети в городе
Жители Степанакерта тоже приводят в порядок свой город, восстанавливают электросети, разгребают завалы.
2020-10-10T19:44
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Воздушная тревога в Степанакерте
В Степанакерте впервые после окончания переговоров в Москве, где были достигнуты договоренности о прекращении огня с 12.00 субботы, включили сирену воздушной тревоги.
2020-10-10T19:44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире
СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 10 окт - РИА Новости. Сирену воздушной тревоги включили в столице Нагорного Карабаха Степанакерте, передает корреспондент РИА Новости.
Сирену включили впервые с полудня - после наступления перемирия сирену включили на пять минут, после чего в городе было тихо.
Баку и Ереван в ходе переговоров в Москве в ночь на субботу договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились дольше 10 часов.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.