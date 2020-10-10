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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201010/karabakh-1579206701.html
Президент Карабаха встретился с военными, принявшими бой в Гадруте
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян разместил на своей странице в Facebook видео своей встречи с бойцами Армии обороны,... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T18:59
2020-10-10T18:59
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
араик арутюнян
сергей лавров
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 10 окт – РИА Новости.</strong> Президент непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> разместил на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/ArayikHarutyunian" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> видео своей встречи с бойцами Армии обороны, принявшими бой в городе Гадрут.Ранее в минобороны НКР сообщили, что до вступления в силу гуманитарного перемирия азербайджанская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть в Гадрутском направлении. Отмечалось, что Армия обороны проводит операцию по окружению и ликвидации просочившейся группы."Хочу, чтобы вы все были уверены, что народ вами гордится. Вы боролись с врагом и победили. Адресат победы - народ, но сотворили ее вы. Хочу, чтобы вы немного привели себя в порядок и продолжили службу. Я преклоняюсь перед вами", - сказал президент.Режим прекращения огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> вступил в силу в 12.00 по местному времени (11.00 мск) согласно договоренностям, достигнутым по итогам переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> министров иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> с участием главы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a>.Однако уже через некоторое время в субботу стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.
https://ria.ru/20201010/karabakh-1579156947.html
не президент Карабаха, а лидер сепаратистов непризнанной НКР.
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Гадрут освобожден и скоро армяне уедут в Ереван
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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араик арутюнян, сергей лавров, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Президент Карабаха встретился с военными, принявшими бой в Гадруте

18:59 10.10.2020
 
© Фото : Arayik Harutyunyan/FacebookАраик Арутюнян во время поездки в Нагорный Карабах
Араик Арутюнян во время поездки в Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Фото : Arayik Harutyunyan/Facebook
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ЕРЕВАН, 10 окт – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян разместил на своей странице в Facebook видео своей встречи с бойцами Армии обороны, принявшими бой в городе Гадрут.
Ранее в минобороны НКР сообщили, что до вступления в силу гуманитарного перемирия азербайджанская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть в Гадрутском направлении. Отмечалось, что Армия обороны проводит операцию по окружению и ликвидации просочившейся группы.
"Хочу, чтобы вы все были уверены, что народ вами гордится. Вы боролись с врагом и победили. Адресат победы - народ, но сотворили ее вы. Хочу, чтобы вы немного привели себя в порядок и продолжили службу. Я преклоняюсь перед вами", - сказал президент.
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу в 12.00 по местному времени (11.00 мск) согласно договоренностям, достигнутым по итогам переговоров в Москве министров иностранных дел Армении и Азербайджана с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Однако уже через некоторое время в субботу стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.
Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
Вчера, 11:44Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении перемирия в Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАраик АрутюнянСергей ЛавровНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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