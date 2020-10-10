https://ria.ru/20201010/karabakh-1579206701.html

Президент Карабаха встретился с военными, принявшими бой в Гадруте

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян разместил на своей странице в Facebook видео своей встречи с бойцами Армии обороны,... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T18:59

2020-10-10T18:59

2020-10-10T18:59

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

араик арутюнян

сергей лавров

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 10 окт – РИА Новости.</strong> Президент непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> разместил на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/ArayikHarutyunian" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> видео своей встречи с бойцами Армии обороны, принявшими бой в городе Гадрут.Ранее в минобороны НКР сообщили, что до вступления в силу гуманитарного перемирия азербайджанская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть в Гадрутском направлении. Отмечалось, что Армия обороны проводит операцию по окружению и ликвидации просочившейся группы."Хочу, чтобы вы все были уверены, что народ вами гордится. Вы боролись с врагом и победили. Адресат победы - народ, но сотворили ее вы. Хочу, чтобы вы немного привели себя в порядок и продолжили службу. Я преклоняюсь перед вами", - сказал президент.Режим прекращения огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> вступил в силу в 12.00 по местному времени (11.00 мск) согласно договоренностям, достигнутым по итогам переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> министров иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> с участием главы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a>.Однако уже через некоторое время в субботу стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

https://ria.ru/20201010/karabakh-1579156947.html

Иван Медведев не президент Карабаха, а лидер сепаратистов непризнанной НКР. 94

Юрий . Гадрут освобожден и скоро армяне уедут в Ереван 61

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

араик арутюнян, сергей лавров, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире