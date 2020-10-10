https://ria.ru/20201010/karabakh-1579184148.html

В Баку заявили о попытке контратаки армянских военных в Карабахе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку высоко оценивает инициативу России по гуманитарному прекращению огня в Карабахе, по его словам, на... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T15:29

2020-10-10T15:29

2020-10-10T15:30

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

владимир путин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 10 окт – РИА Новости.</strong> Глава МИД <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> Джейхун Байрамов заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> высоко оценивает инициативу России по гуманитарному прекращению огня в Карабахе, по его словам, на данный момент боевые действия в <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> продолжаются, была попытка контратаки со стороны ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>.Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> в пятницу по приглашению президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. Переговоры длились дольше 10 часов и завершились принятием соглашения. Оно содержит четыре пункта по урегулированию конфликта. В частности, стороны объявили о прекращении огня с 12.00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями МККК."Мы высоко ценим инициативу, поднятую президентом РФ, была проведена достаточно длительная встреча. Цель заключается в том, чтобы добиться прекращения огня с тем, чтобы дать возможность гуманитарной паузе с привлечением Международного комитета Красного креста для вывоза тел и обмена пленными... Несмотря на то, что прошло несколько часов с момента объявления режима прекращения огня, боевые действия продолжаются, армянские ВС провели попытку контратаки по нескольким направлениям, они были отброшены. Это вызывает сожаление", - сказал Байрамов на брифинге в пятницу.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201010/karabakh-1579180309.html

https://ria.ru/20201010/karabakh-1579177288.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Воздушная тревога в Степанакерте В Степанакерте впервые после окончания переговоров в Москве, где были достигнуты договоренности о прекращении огня с 12.00 субботы, включили сирену воздушной тревоги. 2020-10-10T15:29 true PT0M13S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире