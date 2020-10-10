https://ria.ru/20201010/karabakh-1579180058.html
Глава МИД Азербайджана рассказал о ситуации в Карабахе
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что процессы в рамках соглашения по прекращению огня на линии соприкосновения в Карабахе пока не начались из-за... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T14:59
2020-10-10T14:59
2020-10-10T15:07
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
мид азербайджана
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 10 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что процессы в рамках соглашения по прекращению огня на линии соприкосновения в Карабахе пока не начались из-за отсутствия условий для их реализации.Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу в 12.00 по местному времени (11.00 мск) согласно договоренностям, достигнутым по итогам переговоров в Москве министров иностранных дел Армении и Азербайджана с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова."Вчера в Москве был подписан соответствующий документ. Предусматривается удаление с территорий тел погибших военнослужащих, осуществление обмена пленных и других задержанных лиц. Это сложная, специфическая операция, координация которой возложена на Международный Комитет Красного Креста. Пока не созданы условия для начала этих операций. Потому что Армения в очередной раз прибегла к провокации. Сегодня к 12 часам должно было наступить перемирие, но Армения совершила попытку нападения и получила ответ", - сказал Байрамов на брифинге в субботу.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201010/karabakh-1579156947.html
https://ria.ru/20201010/karabakh-1579180309.html
4
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579052343_138:0:2869:2048_1400x0_80_0_0_5b0a232c9ceea9284d5cd3a65a699906.jpg
Воздушная тревога в Степанакерте
В Степанакерте впервые после окончания переговоров в Москве, где были достигнуты договоренности о прекращении огня с 12.00 субботы, включили сирену воздушной тревоги.
2020-10-10T14:59
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PT0M13S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, мид азербайджана, азербайджан, армения, в мире
БАКУ, 10 окт - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что процессы в рамках соглашения по прекращению огня на линии соприкосновения в Карабахе пока не начались из-за отсутствия условий для их реализации.
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу в 12.00 по местному времени (11.00 мск) согласно договоренностям, достигнутым по итогам переговоров в Москве министров иностранных дел Армении и Азербайджана с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.
"Вчера в Москве был подписан соответствующий документ. Предусматривается удаление с территорий тел погибших военнослужащих, осуществление обмена пленных и других задержанных лиц. Это сложная, специфическая операция, координация которой возложена на Международный Комитет Красного Креста. Пока не созданы условия для начала этих операций. Потому что Армения в очередной раз прибегла к провокации. Сегодня к 12 часам должно было наступить перемирие, но Армения совершила попытку нападения и получила ответ", - сказал Байрамов на брифинге в субботу.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.