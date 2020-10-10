https://ria.ru/20201010/karabakh-1579180058.html

Глава МИД Азербайджана рассказал о ситуации в Карабахе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что процессы в рамках соглашения по прекращению огня на линии соприкосновения в Карабахе пока не начались из-за... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T14:59

2020-10-10T14:59

2020-10-10T15:07

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

мид азербайджана

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 10 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что процессы в рамках соглашения по прекращению огня на линии соприкосновения в Карабахе пока не начались из-за отсутствия условий для их реализации.Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу в 12.00 по местному времени (11.00 мск) согласно договоренностям, достигнутым по итогам переговоров в Москве министров иностранных дел Армении и Азербайджана с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова."Вчера в Москве был подписан соответствующий документ. Предусматривается удаление с территорий тел погибших военнослужащих, осуществление обмена пленных и других задержанных лиц. Это сложная, специфическая операция, координация которой возложена на Международный Комитет Красного Креста. Пока не созданы условия для начала этих операций. Потому что Армения в очередной раз прибегла к провокации. Сегодня к 12 часам должно было наступить перемирие, но Армения совершила попытку нападения и получила ответ", - сказал Байрамов на брифинге в субботу.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201010/karabakh-1579156947.html

https://ria.ru/20201010/karabakh-1579180309.html

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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Воздушная тревога в Степанакерте В Степанакерте впервые после окончания переговоров в Москве, где были достигнуты договоренности о прекращении огня с 12.00 субботы, включили сирену воздушной тревоги. 2020-10-10T14:59 true PT0M13S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, мид азербайджана, азербайджан, армения, в мире