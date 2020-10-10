https://ria.ru/20201010/karabakh-1579165408.html

Путин и Роухани обсудили ситуацию в Карабахе

Президент Ирана Хасан Роухани позвонил президенту России Владимиру Путину, обсудили ситуацию в Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T13:07

2020-10-10T13:07

2020-10-10T13:16

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

хасан роухани

нагорный карабах

владимир путин

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Президент Ирана <a href="http://ria.ru/person_KHasan_Roukhani/" target="_blank" data-auto="true">Хасан Роухани</a> позвонил президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>, обсудили ситуацию в Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани... Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта", - говорится в сообщении.в ходе разговора Роухани выразил президенту России поддержку достигнутым договоренностям о перемирии в Карабахе и о запуске переговоров ради скорейшего урегулирования."Президентом Ирана выражена поддержка достигнутым по итогам трехсторонних консультаций министров иностранных дел России, <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях, а также о запуске субстантивных переговоров ради скорейшего достижения мирного урегулирования", - говорится в сообщении.Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились дольше 10 часов и завершились принятием соглашения. Оно содержит четыре пункта по урегулированию конфликта. В частности, стороны объявили о прекращении огня с 12.00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями МККК.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201010/azerbaydzhan-1579160156.html

нагорный карабах

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хасан роухани, нагорный карабах, владимир путин, в мире