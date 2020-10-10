https://ria.ru/20201010/karabakh-1579139578.html

В МИД Армении назвали главную задачу московских переговоров по Карабаху

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью общественному телевидению страны заявил, что считает важнейшей задачей московских договоренностей по Карабаху... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T08:53

2020-10-10T08:53

2020-10-10T08:53

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

зограб мнацаканян

нагорный карабах

москва

азербайджан

армения

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<strong>ЕРЕВАН, 10 окт – РИА Новости.</strong> Глава МИД <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Зограб Мнацаканян в интервью общественному телевидению страны заявил, что считает важнейшей задачей московских договоренностей по Карабаху укрепление механизмов прекращения огня.Главы МИД Армении и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> прибыли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> в пятницу по приглашению президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. Переговоры длились дольше 10 часов и завершились принятием соглашения. Оно содержит четыре пункта по урегулированию конфликта. В частности, стороны объявили о прекращении огня с 12.00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями МККК.По словам министра, после достижения соглашения посредством <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank" data-auto="true">Красного креста</a> нужно будет провести мероприятия для решения проблем гуманитарного характера."Другая важнейшая задача, исходящая их этих договоренностей - закрепить прекращение огня, механизмы, обеспечивающие прекращение огня и исключающие возобновление этих процессов. Здесь у РФ и стран-сопредседателей есть важные функции", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Мнацаканян</a>.По его словам, речь идет о последовательности шагов, предполагающих стабилизацию ситуации, восстановления стабильности в регионе, восстановление и укрепление системы безопасности "соотечественников в Арцахе" и продолжение мирного процесса, который был для армянской стороны первоочередной целью.

https://ria.ru/20201010/karabakh-1579134677.html

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нагорный карабах

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азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зограб мнацаканян, нагорный карабах, москва, азербайджан, армения