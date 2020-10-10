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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201010/karabakh-1579136988.html
Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе
Армения и Азербайджан по итогам переговоров в Москве достигли договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщил министр иностранных дел России... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T07:46
2020-10-10T09:19
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
обсе
нагорный карабах
сергей лавров
мид армении
ильхам алиев
азербайджан
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> по итогам переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> достигли договоренности о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, сообщил министр иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Режим перемирия вступает в силу с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank" data-auto="true">Красного Креста</a>. Конкретные параметры прекращения огня будут согласованы дополнительно.Более десяти часовПереговоры глав <a href="http://ria.ru/organization_MID_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Армении</a>, Азербайджана и России <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Зограба Мнацаканяна</a>, Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова начались в пятницу в Москве и закончились в ночь на субботу. Они продлились более десяти часов.Мнацаканян и Байрамов прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. Глава армянского ведомства особо отметил роль Путина в достижении соглашения.По его словам, речь идет о последовательности шагов, предполагающих стабилизацию ситуации, восстановление безопасности "соотечественников в Арцахе" и продолжение мирного процесса, который был для армянской стороны первоочередной целью."Разорван круг взаимного насилия"Глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>, комментируя договоренности, отметил, что благодаря им "разорван замкнутый круг взаимного насилия".Он добавил, что президент России Владимир Путин в "полном объеме" проявил свою политическую волю, а Сергей Лавров ее реализовал. Сенатор также выразил благодарность <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Еревану</a> за участие во встрече в Москве.Бывший спецпредставитель <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по урегулированию конфликтов в <a href="http://ria.ru/location_Evrazija/" target="_blank" data-auto="true">Евразии</a> Кэри Кавано, в свою очередь, выразил мнение, что московские договоренности о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном станут первым шагом на пути к долгому перемирию в Карабахе. Он назвал прекращение огня "очень воодушевляющим шагом".Обострение ситуации в КарабахеКонфликт в Карабахе берет свое начало в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В 1992-1994 годах противостояние вылилось в открытый вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном, получившими независимость после развала Советского Союза, в результате которого Баку лишился контроля над автономией и еще семью районами республики. С тех пор конфликт пытаются урегулировать с помощью переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.В очередной раз ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на самопровозглашенную республику.Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения и немедленно сесть за стол переговоров. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> пообещала Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку.За время конфликта президент России Владимир Путин провел несколько телефонных разговоров с премьер-министром Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Николом Пашиняном</a> и президентом Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхамом Алиевым</a>. Российский лидер выразил готовность оказывать содействие в поиске мирного решения нагорнокарабахской проблемы, в том числе в формате Минской группы ОБСЕ.
https://ria.ru/20201009/karabakh-1579079473.html
https://ria.ru/20201010/karabakh-1579132075.html
https://ria.ru/20201009/turtsiya-1579067756.html
https://ria.ru/20201007/turkey-caucasus-1578482919.html
Лавров молодец!
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Путин с Лавровым тушат пожар разложенный МИ-6. Вот это и есть миролюбие и премия - не нобелевская, настоящая, премия Уважения обоих народов Армении и Азербайджана. Да и остального мира. От людей поклон, от пацанов - респект и уважуха, МОЛОДЦЫ.
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нагорный карабах
азербайджан
армения
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никол пашинян, обсе, нагорный карабах, сергей лавров, мид армении, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе

07:46 10.10.2020 (обновлено: 09:19 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДома в Степанакерте, разрушенные после обстрела
Дома в Степанакерте, разрушенные после обстрела - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Армения и Азербайджан по итогам переговоров в Москве достигли договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Режим перемирия вступает в силу с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Конкретные параметры прекращения огня будут согласованы дополнительно.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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Более десяти часов

Переговоры глав МИД Армении, Азербайджана и России Зограба Мнацаканяна, Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова начались в пятницу в Москве и закончились в ночь на субботу. Они продлились более десяти часов.
Мнацаканян и Байрамов прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента России Владимира Путина. Глава армянского ведомства особо отметил роль Путина в достижении соглашения.

"Другая важнейшая задача, исходящая их этих договоренностей, — закрепить прекращение огня, механизмы, обеспечивающие прекращение огня и исключающие возобновление этих процессов. Здесь у РФ и стран-сопредседателей есть важные функции", — сказал Мнацаканян.

По его словам, речь идет о последовательности шагов, предполагающих стабилизацию ситуации, восстановление безопасности "соотечественников в Арцахе" и продолжение мирного процесса, который был для армянской стороны первоочередной целью.
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Вчера, 03:05Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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"Разорван круг взаимного насилия"

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя договоренности, отметил, что благодаря им "разорван замкнутый круг взаимного насилия".
Он добавил, что президент России Владимир Путин в "полном объеме" проявил свою политическую волю, а Сергей Лавров ее реализовал. Сенатор также выразил благодарность Баку и Еревану за участие во встрече в Москве.
Бывший спецпредставитель США по урегулированию конфликтов в Евразии Кэри Кавано, в свою очередь, выразил мнение, что московские договоренности о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном станут первым шагом на пути к долгому перемирию в Карабахе. Он назвал прекращение огня "очень воодушевляющим шагом".
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Президент Армении обвинил Турцию в создании на Кавказе "еще одной Сирии"

Обострение ситуации в Карабахе

Конфликт в Карабахе берет свое начало в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В 1992-1994 годах противостояние вылилось в открытый вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном, получившими независимость после развала Советского Союза, в результате которого Баку лишился контроля над автономией и еще семью районами республики. С тех пор конфликт пытаются урегулировать с помощью переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.
В очередной раз ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на самопровозглашенную республику.
Лидеры России, США и Франции призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения и немедленно сесть за стол переговоров. Турция пообещала Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку.
За время конфликта президент России Владимир Путин провел несколько телефонных разговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер выразил готовность оказывать содействие в поиске мирного решения нагорнокарабахской проблемы, в том числе в формате Минской группы ОБСЕ.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Азербайджанской Республики Ильхам Гейдар оглы Алиев во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 08:00
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянОБСЕНагорный КарабахСергей ЛавровМИД АрменииИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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