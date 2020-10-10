Косачев прокомментировал новые договоренности по Нагорному Карабаху
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя договоренности о прекращении огня в Карабахе, отметил, что разорван замкнутый круг взаимного насилия.
Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились дольше 10 часов и завершились принятием соглашения. Оно содержит четыре пункта по урегулированию конфликта. В частности, стороны объявили о прекращении огня с 12.00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями МККК.
"Произошло главное - разорван замкнутый круг взаимного насилия. Есть шанс - если не на мир, то на перемирие. Лучше так, чем никак. Провокаторы, если они вновь появятся, будут в конечном счете стрелять по пленным и по павшим. И они должны об этом знать. Поэтому их не должно быть. Ни с одной из сторон", - написал Косачев в Facebook.
Он добавил, что президент РФ "свою политическую волю проявил в полном объёме", а министр иностранных дел Сергей Лавров ее реализовал. Сенатор также выразил благодарность Баку и Еревану за встречу в Москве.
"Теперь главная ответственность, разумеется, на сторонах конфликта. Впереди много тяжёлого - согласовать конкретные параметры режима прекращения огня, организовать обмен пленными и телами погибших, сесть за стол переговоров. Но то, что после десяти часов сложнейших консультаций удалось прекратить кровопролитие, выше всяких похвал. Да они и не нужны", - добавил Косачев.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе