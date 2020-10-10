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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201010/karabakh-1579135463.html
Косачев прокомментировал новые договоренности по Нагорному Карабаху
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя договоренности о прекращении огня в Карабахе, отметил, что разорван замкнутый круг... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T06:06
2020-10-10T06:06
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
константин косачев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>, комментируя договоренности о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Карабахе</a>, отметил, что разорван замкнутый круг взаимного насилия.Главы МИД <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. Переговоры длились дольше 10 часов и завершились принятием соглашения. Оно содержит четыре пункта по урегулированию конфликта. В частности, стороны объявили о прекращении огня с 12.00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями МККК.Он добавил, что президент РФ "свою политическую волю проявил в полном объёме", а министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> ее реализовал. Сенатор также выразил благодарность Баку и Еревану за встречу в Москве.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201010/karabakh-1579134677.html
россия
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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россия, константин косачев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Косачев прокомментировал новые договоренности по Нагорному Карабаху

06:06 10.10.2020
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя договоренности о прекращении огня в Карабахе, отметил, что разорван замкнутый круг взаимного насилия.
Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились дольше 10 часов и завершились принятием соглашения. Оно содержит четыре пункта по урегулированию конфликта. В частности, стороны объявили о прекращении огня с 12.00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями МККК.
"Произошло главное - разорван замкнутый круг взаимного насилия. Есть шанс - если не на мир, то на перемирие. Лучше так, чем никак. Провокаторы, если они вновь появятся, будут в конечном счете стрелять по пленным и по павшим. И они должны об этом знать. Поэтому их не должно быть. Ни с одной из сторон", - написал Косачев в Facebook.
Он добавил, что президент РФ "свою политическую волю проявил в полном объёме", а министр иностранных дел Сергей Лавров ее реализовал. Сенатор также выразил благодарность Баку и Еревану за встречу в Москве.
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"Теперь главная ответственность, разумеется, на сторонах конфликта. Впереди много тяжёлого - согласовать конкретные параметры режима прекращения огня, организовать обмен пленными и телами погибших, сесть за стол переговоров. Но то, что после десяти часов сложнейших консультаций удалось прекратить кровопролитие, выше всяких похвал. Да они и не нужны", - добавил Косачев.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияКонстантин КосачевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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