Ночь в Степанакерте проходит тихо на фоне договоренностей о перемирии
СТЕПАНАКЕРТ, 10 окт - РИА Новости. Ночь в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики на фоне договоренностей о перемирии проходит непривычно тихо, передает корреспондент РИА Новости.
Впервые за несколько дней не включают сирену воздушной тревоги, не слышно и звуков падающих снарядов. Единственный звук, который можно различить - это гудение генераторов. Из-за попадания снарядов в электроподстанцию город частично обесточен, поэтому жителям приходится решать свои проблемы c электричеством самостоятельно.
Из-за этого, а также из-за опасения быть обнаруженными беспилотниками, город находится практически в полной темноте.
В ночь на субботу В Москве завершились переговоры глав МИД Азербайджана, Армении и России, они длились более 10 часов. По их итогам достигнуто соглашение о перемирии с полудня 10 октября. Кроме того, Армения и Азербайджан договорились приступить к субстантивным переговорам.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе