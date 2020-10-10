https://ria.ru/20201010/karabakh-1579131013.html

Переговоры по Карабаху продолжаются уже десять часов

Министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов уже десять часов обсуждают в Москве урегулирование... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T02:41

2020-10-10T02:41

2020-10-10T02:41

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Министры иностранных дел <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>, <a href="https://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Зограб Мнацаканян</a> и Джейхун Байрамов уже десять часов обсуждают в Москве урегулирование ситуации вокруг <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорного Карабаха</a>, передаёт корреспондент РИА Новости.Нынешние переговоры по Карабаху стали самыми продолжительными за последние 20 лет.Предполагается, что стороны обсуждают прекращение боевых действий и гуманитарные вопросы - обмен военнопленными и телами убитых.

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире