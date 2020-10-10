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https://ria.ru/20201010/glupost-1579193291.html
СМИ указало на "непозволительную глупость" США в отношениях с Россией
Поддержка самой враждебной антироссийской политики — непозволительная глупость для США, пишет журнал The American Conservative. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T16:54
2020-10-10T17:16
россия
дональд трамп
владимир путин
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. </strong>Поддержка самой враждебной антироссийской политики — непозволительная глупость для <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, пишет журнал <a href="https://www.theamericanconservative.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">The American Conservative</a>."Сегодня Америка не может позволить себе такой глупости. Если мы будем клеймить тех, кто выступает за менее враждебную стратегию в отношении Москвы, если мы будем называть их марионетками, предателями и "российскими агентами", мы не получим разумной политики", — считают авторы статьи.По их мнению, Вашингтону следует провести переоценку внешней политики, так как современная паранойя, связанная с Москвой, способна привести к возрождению маккартизма — движения, возникшего в 1940-е годы в США, основной задачей которого было "зачищение" общества от предполагаемых коммунистов.СМИ подчеркивает, что отношения президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и его американского коллеги нельзя охарактеризовать однозначно, а заявления о "сговоре" <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> с Москвой — миф, который "все никак не умрет".Помимо этого, авторы материала отмечают, что Вашингтону самому выгоднее отказаться от паранойи и улучшить отношения с одним из крупнейших международных геополитических игроков.На прошлой неделе Владимир Путин <a href="https://ria.ru/20201007/putin-1578579583.html" target="_blank">назвал основное препятствие</a>, мешающее развитию отношений России с Соединенными Штатами. По его мнению, американская сторона предпринимает попытки "комплексного сдерживания", в то время как Москва, напротив, сделала ряд позитивных шагов, показывающих готовность взаимодействовать с Вашингтоном.
https://ria.ru/20201010/putin-1579183201.html
https://ria.ru/20201010/putin-1579092118.html
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россия
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россия, дональд трамп, владимир путин, сша, в мире

СМИ указало на "непозволительную глупость" США в отношениях с Россией

16:54 10.10.2020 (обновлено: 17:16 10.10.2020)
 
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Поддержка самой враждебной антироссийской политики — непозволительная глупость для США, пишет журнал The American Conservative.
"Сегодня Америка не может позволить себе такой глупости. Если мы будем клеймить тех, кто выступает за менее враждебную стратегию в отношении Москвы, если мы будем называть их марионетками, предателями и "российскими агентами", мы не получим разумной политики", — считают авторы статьи.
Президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
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По их мнению, Вашингтону следует провести переоценку внешней политики, так как современная паранойя, связанная с Москвой, способна привести к возрождению маккартизма — движения, возникшего в 1940-е годы в США, основной задачей которого было "зачищение" общества от предполагаемых коммунистов.
СМИ подчеркивает, что отношения президента России Владимира Путина и его американского коллеги нельзя охарактеризовать однозначно, а заявления о "сговоре" Дональда Трампа с Москвой — миф, который "все никак не умрет".
Помимо этого, авторы материала отмечают, что Вашингтону самому выгоднее отказаться от паранойи и улучшить отношения с одним из крупнейших международных геополитических игроков.
На прошлой неделе Владимир Путин назвал основное препятствие, мешающее развитию отношений России с Соединенными Штатами. По его мнению, американская сторона предпринимает попытки "комплексного сдерживания", в то время как Москва, напротив, сделала ряд позитивных шагов, показывающих готовность взаимодействовать с Вашингтоном.
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РоссияДональд ТрампВладимир ПутинСШАВ мире
 
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