https://ria.ru/20201010/glupost-1579193291.html

СМИ указало на "непозволительную глупость" США в отношениях с Россией

Поддержка самой враждебной антироссийской политики — непозволительная глупость для США, пишет журнал The American Conservative. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T16:54

2020-10-10T16:54

2020-10-10T17:16

россия

дональд трамп

владимир путин

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. </strong>Поддержка самой враждебной антироссийской политики — непозволительная глупость для <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, пишет журнал <a href="https://www.theamericanconservative.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">The American Conservative</a>."Сегодня Америка не может позволить себе такой глупости. Если мы будем клеймить тех, кто выступает за менее враждебную стратегию в отношении Москвы, если мы будем называть их марионетками, предателями и "российскими агентами", мы не получим разумной политики", — считают авторы статьи.По их мнению, Вашингтону следует провести переоценку внешней политики, так как современная паранойя, связанная с Москвой, способна привести к возрождению маккартизма — движения, возникшего в 1940-е годы в США, основной задачей которого было "зачищение" общества от предполагаемых коммунистов.СМИ подчеркивает, что отношения президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и его американского коллеги нельзя охарактеризовать однозначно, а заявления о "сговоре" <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> с Москвой — миф, который "все никак не умрет".Помимо этого, авторы материала отмечают, что Вашингтону самому выгоднее отказаться от паранойи и улучшить отношения с одним из крупнейших международных геополитических игроков.На прошлой неделе Владимир Путин <a href="https://ria.ru/20201007/putin-1578579583.html" target="_blank">назвал основное препятствие</a>, мешающее развитию отношений России с Соединенными Штатами. По его мнению, американская сторона предпринимает попытки "комплексного сдерживания", в то время как Москва, напротив, сделала ряд позитивных шагов, показывающих готовность взаимодействовать с Вашингтоном.

https://ria.ru/20201010/putin-1579183201.html

https://ria.ru/20201010/putin-1579092118.html

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, владимир путин, сша, в мире