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Путин объяснил, что мешает сотрудничеству Трампа с Россией
Позиция США заключается в сдерживании развития России, носит комплексный характер и является ограничителем для сотрудничества с Москвой действующего президента... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T11:13
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россия
дональд трамп
владимир путин
сша
политика
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<strong>МОСКВА, 7 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Позиция <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> заключается в сдерживании развития России, носит комплексный характер и является ограничителем для сотрудничества с Москвой действующего президента <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a>, заявил <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>.Он добавил, что "эта позиция носит, что называется, комплексный характер, сдерживание по всем векторам развития" и "является ограничителем" для действующей администрации.Путин напомнил, что при президентстве Трампа в отношении России ввели больше всего различного рода рестрикций и ограничений — "46 раз были приняты решения по новым санкциям либо по расширению действующих".Трамп неоднократно высказывался за развитие отношений с Россией, Москва это, безусловно, ценит, добавил Путин.
https://ria.ru/20200911/tramp-1577068860.html
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россия, дональд трамп, владимир путин, сша, политика

Путин объяснил, что мешает сотрудничеству Трампа с Россией

11:13 07.10.2020 (обновлено: 12:28 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Позиция США заключается в сдерживании развития России, носит комплексный характер и является ограничителем для сотрудничества с Москвой действующего президента Дональда Трампа, заявил Владимир Путин.

"Я сейчас не буду перечислять всех позитивных шагов, которые были предприняты в строительстве российско-американских отношений, они есть. Но в полной мере, конечно, не реализованы те намерения, о которых президент Трамп говорил раньше. Думаю, что это в значительной степени связано с определенным двухпартийным консенсусом по поводу необходимости сдерживания России, сдерживания развития нашей страны", — сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что "эта позиция носит, что называется, комплексный характер, сдерживание по всем векторам развития" и "является ограничителем" для действующей администрации.
Путин напомнил, что при президентстве Трампа в отношении России ввели больше всего различного рода рестрикций и ограничений — "46 раз были приняты решения по новым санкциям либо по расширению действующих".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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Трамп оценил отношения с Путиным
Трамп неоднократно высказывался за развитие отношений с Россией, Москва это, безусловно, ценит, добавил Путин.
"Мы знаем, что действующий президент Трамп неоднократно высказывался в пользу развития российско-американских отношений. И мы, безусловно, это очень ценим. Мы с самого начала, когда в первой итерации в борьбе за Белый дом он говорил об этом, мы, конечно, обращали на это внимание", — сказал российский президент.
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РоссияДональд ТрампВладимир ПутинСШАПолитика
 
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