Путин объяснил, что мешает сотрудничеству Трампа с Россией
11:13 07.10.2020 (обновлено: 12:28 07.10.2020)
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Позиция США заключается в сдерживании развития России, носит комплексный характер и является ограничителем для сотрудничества с Москвой действующего президента Дональда Трампа, заявил Владимир Путин.
"Я сейчас не буду перечислять всех позитивных шагов, которые были предприняты в строительстве российско-американских отношений, они есть. Но в полной мере, конечно, не реализованы те намерения, о которых президент Трамп говорил раньше. Думаю, что это в значительной степени связано с определенным двухпартийным консенсусом по поводу необходимости сдерживания России, сдерживания развития нашей страны", — сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что "эта позиция носит, что называется, комплексный характер, сдерживание по всем векторам развития" и "является ограничителем" для действующей администрации.
Путин напомнил, что при президентстве Трампа в отношении России ввели больше всего различного рода рестрикций и ограничений — "46 раз были приняты решения по новым санкциям либо по расширению действующих".
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Трамп неоднократно высказывался за развитие отношений с Россией, Москва это, безусловно, ценит, добавил Путин.
"Мы знаем, что действующий президент Трамп неоднократно высказывался в пользу развития российско-американских отношений. И мы, безусловно, это очень ценим. Мы с самого начала, когда в первой итерации в борьбе за Белый дом он говорил об этом, мы, конечно, обращали на это внимание", — сказал российский президент.
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