https://ria.ru/20201007/putin-1578579583.html

Путин объяснил, что мешает сотрудничеству Трампа с Россией

Позиция США заключается в сдерживании развития России, носит комплексный характер и является ограничителем для сотрудничества с Москвой действующего президента... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T11:13

2020-10-07T11:13

2020-10-07T12:28

россия

дональд трамп

владимир путин

сша

политика

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<strong>МОСКВА, 7 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Позиция <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> заключается в сдерживании развития России, носит комплексный характер и является ограничителем для сотрудничества с Москвой действующего президента <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a>, заявил <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>.Он добавил, что "эта позиция носит, что называется, комплексный характер, сдерживание по всем векторам развития" и "является ограничителем" для действующей администрации.Путин напомнил, что при президентстве Трампа в отношении России ввели больше всего различного рода рестрикций и ограничений — "46 раз были приняты решения по новым санкциям либо по расширению действующих".Трамп неоднократно высказывался за развитие отношений с Россией, Москва это, безусловно, ценит, добавил Путин.

https://ria.ru/20200911/tramp-1577068860.html

https://ria.ru/20200916/tramp-1577273547.html

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россия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, владимир путин, сша, политика