Павел Дуров раскрыл секреты "правильного старения"
14:21 10.10.2020 (обновлено: 15:40 10.10.2020)
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в день своего 36-летия опубликовал пост с советами по "правильному старению".
По его словам, для сохранения молодости стоит отказаться от алкоголя и веществ, вызывающих привыкание. Дуров посоветовал больше спать в течение недели и не пытаться компенсировать недосып в выходные.
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Помимо этого, предприниматель отметил важность нормального режима питания и регулярных умеренных физических нагрузок.
"Обычно я ем два раза в день с интервалом в шесть часов или один раз в день, не перекусывая. Принимать пищу больше трех раз в день является плохой привычкой", — написал он.
Дуров также рекомендовал не воспринимать все слишком близко к сердцу и в целом максимально сократить количество переживаний.
Последним пунктом он указал "проживание в одиночестве". По мнению программиста, в этом случае человек не будет зависеть от привычек и установок других людей.
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