https://ria.ru/20201010/durov-1579174452.html

Павел Дуров раскрыл секреты "правильного старения"

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в день своего 36-летия опубликовал пост с советами по "правильному старению". РИА Новости, 10.10.2020

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telegram (приложение)

павел дуров

общество

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Основатель мессенджера <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a> <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Durov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Дуров</a> в день своего 36-летия опубликовал пост с советами по "правильному старению".По его словам, для сохранения молодости стоит отказаться от алкоголя и веществ, вызывающих привыкание. Дуров посоветовал больше спать в течение недели и не пытаться компенсировать недосып в выходные.Помимо этого, предприниматель отметил важность нормального режима питания и регулярных умеренных физических нагрузок.Дуров также рекомендовал не воспринимать все слишком близко к сердцу и в целом максимально сократить количество переживаний.Последним пунктом он указал "проживание в одиночестве". По мнению программиста, в этом случае человек не будет зависеть от привычек и установок других людей.

https://ria.ru/20201009/dolgoletie-1579023789.html

https://ria.ru/20200918/rekord-1577423477.html

Раф Русс Проживание в одиночестве, как раз ускоряет старение, Павлик!!!! 63

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), павел дуров, общество