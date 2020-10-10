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https://ria.ru/20201010/durov-1579174452.html
Павел Дуров раскрыл секреты "правильного старения"
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в день своего 36-летия опубликовал пост с советами по "правильному старению". РИА Новости, 10.10.2020
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telegram (приложение)
павел дуров
общество
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Основатель мессенджера <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a> <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Durov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Дуров</a> в день своего 36-летия опубликовал пост с советами по "правильному старению".По его словам, для сохранения молодости стоит отказаться от алкоголя и веществ, вызывающих привыкание. Дуров посоветовал больше спать в течение недели и не пытаться компенсировать недосып в выходные.Помимо этого, предприниматель отметил важность нормального режима питания и регулярных умеренных физических нагрузок.Дуров также рекомендовал не воспринимать все слишком близко к сердцу и в целом максимально сократить количество переживаний.Последним пунктом он указал "проживание в одиночестве". По мнению программиста, в этом случае человек не будет зависеть от привычек и установок других людей.
https://ria.ru/20201009/dolgoletie-1579023789.html
https://ria.ru/20200918/rekord-1577423477.html
Проживание в одиночестве, как раз ускоряет старение, Павлик!!!!
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telegram (приложение), павел дуров, общество

Павел Дуров раскрыл секреты "правильного старения"

14:21 10.10.2020 (обновлено: 15:40 10.10.2020)
 
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в день своего 36-летия опубликовал пост с советами по "правильному старению".
По его словам, для сохранения молодости стоит отказаться от алкоголя и веществ, вызывающих привыкание. Дуров посоветовал больше спать в течение недели и не пытаться компенсировать недосып в выходные.
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Помимо этого, предприниматель отметил важность нормального режима питания и регулярных умеренных физических нагрузок.

"Обычно я ем два раза в день с интервалом в шесть часов или один раз в день, не перекусывая. Принимать пищу больше трех раз в день является плохой привычкой", — написал он.

Дуров также рекомендовал не воспринимать все слишком близко к сердцу и в целом максимально сократить количество переживаний.
Последним пунктом он указал "проживание в одиночестве". По мнению программиста, в этом случае человек не будет зависеть от привычек и установок других людей.
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