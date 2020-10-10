https://ria.ru/20201010/deti-1579101157.html

На Урале мать полгода прятала новорожденную в шкафу и морила голодом

Жительница Карпинска шесть месяцев издевалась над новорожденной дочерью. Практически не кормила и держала девочку в одеяле прямо в шкафу. Все близкие в... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T08:00

2020-10-10T08:00

2020-10-10T08:00

анна кузнецова

беременность

свердловская область

дети

семья

общество

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Мария Марикян. </strong>Жительница Карпинска шесть месяцев издевалась над новорожденной дочерью. Практически не кормила и держала девочку в одеяле прямо в шкафу. Все близкие в недоумении: ничего плохого о 37-летней Юлии они сказать не могут. Женщина воспитывает еще двоих детей, сын и дочь всегда выглядят опрятно. Младенец выжил чудом — благодаря старшему брату, как считают соседи. Следователи возбудили дело по нескольким статьям. Подробности дикой истории об издевательствах над ребенком — в материале РИА Новости."Тебе ее не жалко?"Восьмого октября в Сети появились два видеоролика, которые шокировали всех. "Юль, вставай, посмотри на своего ребенка, тебе его не жалко? — звучит женский голос. — Одни жилки остались... Она живет в шкафу… В шкафу!" На кадрах — пятимесячная девочка с сильнейшим истощением.Как выяснилось позже, та женщина пыталась пробудить материнские чувства у подруги, 37-летней Юлии. Но не вышло. И она просто забрала малышку к себе, а следующим утром обратилась в полицию.В комментарии РИА Новости официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что, по предварительной информации, горе-мать полгода прятала девочку-грудничка в гардеробе. "Изморенного голодом ребенка обнаружили мужчина и женщина, которые пришли в гости. Компания распивала алкоголь. Во время застолья гости вдруг услышали звуки, похожие на плач ребенка. Из любопытства они заглянули в шкаф и обнаружили сверток из одеяла. А там — ребенок", — рассказывает Горелых. В квартире при этом не было кроватки, детского питания и одежды для новорожденных.Ситуацию взяли на контроль в региональном СК — возбудили уголовное дело по 117-й статье УК ("Истязание несовершеннолетнего") и 156-й ("Неисполнение обязанностей по воспитанию"). Параллельно проверку начала также свердловская прокуратура.Юлия воспитывает еще двоих детей: трехлетнюю дочь и 13-летнего сына. С супругом не живет с января, хотя брак официально не расторгнут. О том, что беременна третьим, женщина узнала, когда была на пятом месяце. На аборт не решилась: слишком большой срок. К врачам за все это время не обращалась ни разу."Родила дома в ванной. Перерезала пуповину ножницами, самостоятельно обработала ее зеленкой. От всех скрывала, что появился ребенок. Сыну и дочери объяснила так: "Дали знакомые понянчить". Дети интересовались, когда девочку заберут. В ответ мать разводила руками", — продолжает представитель МВД.Разные версииКаждое утро Юлия отводила среднюю дочь в садик, а сама шла на работу — она экономист. Запертый в шкафу грудничок был предоставлен сам себе. "Она не гуляла с новорожденной, не ходила с ней в поликлинику. Никаких подтверждающих документов о рождении ребенка нет". На учете семья как неблагополучная не состояла, нужды в деньгах не было, жили в трехкомнатной квартире, с соседями в хороших отношениях, добавляет Валерий Горелых.Мать-кукушка до сих пор не может объяснить, почему так жестоко обошлась с младенцем. Ее отправили на обследование в одну из психиатрических клиник. Полицейские отрабатывают разные версии. "В том числе послеродовую депрессию и шок от того, что она осталась одна с тремя несовершеннолетними детьми на руках", — говорит Горелых.Сына и трехлетнюю дочь Юлии полицейские пока поместили в детский дом. А младенца госпитализировали в межмуниципальный центр в Краснотурьинске. Состояние ребенка тяжелое, сообщили агентству в пресс-службе областного Минздрава. Диагноз еще устанавливают, но, по предварительным данным, у девочки гипотофия (истощение) третьей степени, "а также подозрения на другие серьезные заболевания".В ведомстве уточнили, что ребенка доставили вертолетом сотрудники медицины катастроф в детскую больницу № 1 в Екатеринбурге.Душа компанииЗнакомые и друзья свердловчанки Юлии крайне изумлены. Все, с кем мы пообщались, ничего плохого сказать о ней не могут. "Добрая, отзывчивая, хорошая. Даже не представляю, как это все с ней связать", — говорит ее давний приятель.Другая знакомая, Ирина В. (имя изменено по ее просьбе), рассказывает: дети всегда выглядели опрятно, вежливые, воспитанные. "Я с Юлей знакома с подростковых лет. Что с ней произошло, почему она так поступила с малышкой — загадка для всех нас. Друзья считали Юлю душой компании".Город, объясняет собеседница, маленький, здесь все "друг друга знают". У местных есть своя версия. "Говорят, Юля поила девочку только водой. А как только мать уходила из дома, старший сын тайком подкармливал ребенка. Уж чем именно, сказать сложно, теперь полиция будет разбираться. Но это как раз и спасло ее. На одной воде она ведь не выжила бы. Непонятно, почему мальчик никому об этом не сообщил. Видимо, его запугали, может, даже угрожали".Средней дочке, по словам Ирины, Юлия сказала, что новорожденная в шкафу — это кукла. "О загадочной кукле девочка часто упоминала в садике — это слышали и подружки, и воспитатели. Никто на это не обращал внимания. Кто мог подумать, что речь идет о живом ребенке?"Дикий случай прокомментировала и уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Она заявила, что опека над старшими детьми оформлена на их бабушку, поэтому им не придется находиться в приюте. Также предложила перевезти истощенного младенца на лечение в Москву. Но пока это слишком рискованно. Аппарат омбудсмена планирует обратиться в прокуратуру, чтобы ведомство проверило работу профилактических органов.

https://ria.ru/20200904/siroty-1576702715.html

https://ria.ru/20200912/rebenok-1577116473.html

Александра Чем бездушнее общество и чем корыстнее люди, его формирующие, тем больший срок грозит Юле... А я ей выражаю сочувствие, т.к., не дай Бог, оказаться перед таким выбором, когда ты к этому не готов, и все обстоятельства против тебя. 88

Константин Е ну да, давайте общество винить во всём. Это 100% мы все виноваты в том, что она в шкафу ребёнка прятала и убить его хотела. Бездушное общество просто заставило её не кормить своего ребёнка. А теперь еще и в тюрьму посадить хочет. Очень плохое общество, конечно..лучше бы ей орден какой-то дали 59

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свердловская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Кадры пятимесячной девочки, которую с рождения держали в шкафу Это пятимесячная Полина из Карпинска, которую 37-летняя мама сразу после домашних родов в конце апреля отправила жить, а вернее умирать, в шкаф. Спас сестренку 13-летний брат, который ее периодически подкармливал. А нашли малышку с гипотрофией третьей степени и множеством других заболеваний подруги Юлии: судя по всему, во время застолья та проговорилась, что девочка не умерла во время родов, как она рассказывала, а осталась жива. Изоляция же в шкафу стала своеобразной местью бросившему Юлию супругу. Если женщину признают вменяемой, она может сесть на семь лет за истязание. 2020-10-10T08:00 true PT0M50S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, беременность, свердловская область, дети, семья, общество