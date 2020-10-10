https://ria.ru/20201010/boi-1579138697.html
Азербайджан заявил об интенсивных боях в Карабахе ночью
Министерство обороны Азербайджана заявило, что интенсивные бои на линии соприкосновения в Карабахе продолжались ночью. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T08:24
2020-10-10T08:24
2020-10-10T08:38
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
в мире
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<strong>БАКУ, 10 окт - РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что интенсивные бои на линии соприкосновения в Карабахе продолжались ночью.Баку и Ереван в ходе переговоров в Москве в ночь на субботу договорились о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> с полудня 10 октября."С полудня 9 октября до утра 10 октября на всей протяженности фронта продолжались боевые действия различной интенсивности, противнику были нанесены огневые удары", - сообщает пресс-служба оборонного ведомства."В результате продолженной Азербайджанской Армией наступательной операции за этот период точным огнем было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы противника, 13 танков, 4 РСЗО БМ-21 "Град", 6 гаубиц Д-20 и Д-30, 3 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", 2 зенитные установки M55 "Застава", 2 радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы", - заявляет ведомство.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20201004/peskov-1578170742.html
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нагорный карабах
азербайджан
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, азербайджан, в мире
БАКУ, 10 окт - РИА Новости.
Министерство обороны Азербайджана
заявило, что интенсивные бои на линии соприкосновения в Карабахе продолжались ночью.
Баку и Ереван в ходе переговоров в Москве в ночь на субботу договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе
с полудня 10 октября.
"С полудня 9 октября до утра 10 октября на всей протяженности фронта продолжались боевые действия различной интенсивности, противнику были нанесены огневые удары", - сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
"В результате продолженной Азербайджанской Армией наступательной операции за этот период точным огнем было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы противника, 13 танков, 4 РСЗО БМ-21 "Град", 6 гаубиц Д-20 и Д-30, 3 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", 2 зенитные установки M55 "Застава", 2 радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы", - заявляет ведомство.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения
и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США
и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.