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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201010/azerbaydzhan-1579153725.html
Азербайджан опроверг информацию об обстреле армянского города Капан
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны об обстреле армянского города Капан, где якобы есть убитые и раненые. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T11:16
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обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 10 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> опровергло информацию армянской стороны об обстреле армянского города Капан, где якобы есть убитые и раненые.Режим прекращения огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> вступил в силу в 12.00 по местному времени (11.00 мск) согласно договоренностям, достигнутым по итогам переговоров в Москве министров иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и Азербайджана с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова."Информация армянской стороны о якобы ракетном обстреле нашими подразделениями Гафана, в результате которого якобы имеются погибшие и раненые, являются ложью и провокацией противника", - сообщает пресс-служба военного ведомства.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201010/karabakh-1579152171.html
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нагорный карабах
азербайджан
армения
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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан опроверг информацию об обстреле армянского города Капан

11:16 10.10.2020 (обновлено: 11:23 10.10.2020)
 
© Фото : страница Никола Пашиняна в FacebookВоеннослужащий армянской армии
Военнослужащий армянской армии - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© Фото : страница Никола Пашиняна в Facebook
Читать ria.ru в
БАКУ, 10 окт - РИА Новости. Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны об обстреле армянского города Капан, где якобы есть убитые и раненые.
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу в 12.00 по местному времени (11.00 мск) согласно договоренностям, достигнутым по итогам переговоров в Москве министров иностранных дел Армении и Азербайджана с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.
"Информация армянской стороны о якобы ракетном обстреле нашими подразделениями Гафана, в результате которого якобы имеются погибшие и раненые, являются ложью и провокацией противника", - сообщает пресс-служба военного ведомства.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
Вчера, 11:01Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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