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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201010/aviatsiya-1579145065.html
В Карабахе заявили об использовании Азербайджаном ударной авиации
Боевые действия на линии фронта в Карабахе продолжаются, наиболее ожесточенные бои идут на южном направлении, армия обороны отражает наступательные действия... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T09:52
2020-10-10T09:52
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 10 окт - РИА Новости.</strong> Боевые действия на линии фронта в Карабахе продолжаются, наиболее ожесточенные бои идут на южном направлении, армия обороны отражает наступательные действия противника, сообщило минобороны непризнанной НКР."В настоящее время боевые действия на линии фронта продолжаются с различной интенсивностью. Наиболее ожесточенные бои идут на южном направлении. Противник широко использует ударную авиацию. Подразделения Армии обороны Арцаха успешно отражают наступательные действия противника", - процитировал министерство обороны МИД непризнанной НКР в своем <a href="https://telegram.me/s/Karabakh_MFA" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.Баку и Ереван в ходе переговоров в Москве в ночь на субботу договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились дольше 10 часов.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201010/karabakh-1579139578.html
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нагорный карабах
азербайджан
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе заявили об использовании Азербайджаном ударной авиации

09:52 10.10.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДым от пожаров вследствие артиллерийских ударов по Степанакерту
Дым от пожаров вследствие артиллерийских ударов по Степанакерту - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости
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СТЕПАНАКЕРТ, 10 окт - РИА Новости. Боевые действия на линии фронта в Карабахе продолжаются, наиболее ожесточенные бои идут на южном направлении, армия обороны отражает наступательные действия противника, сообщило минобороны непризнанной НКР.
"В настоящее время боевые действия на линии фронта продолжаются с различной интенсивностью. Наиболее ожесточенные бои идут на южном направлении. Противник широко использует ударную авиацию. Подразделения Армии обороны Арцаха успешно отражают наступательные действия противника", - процитировал министерство обороны МИД непризнанной НКР в своем Telegram-канале.
Баку и Ереван в ходе переговоров в Москве в ночь на субботу договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились дольше 10 часов.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян прибыл на трехсторонние переговоры в Дом приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
Вчера, 08:53Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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