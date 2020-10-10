https://ria.ru/20201010/armeniya-1579145817.html

Армения опровергла заявление Азербайджана об ударе по Гадруту

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявление Баку об ударе карабахских сил по городу Гадрут в Карабахе. РИА Новости, 10.10.2020

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2020-10-10T10:00

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

арцрун ованнисян

раффи ованнисян

нагорно-карабахская республика

азербайджан

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 10 окт – РИА Новости.</strong> Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявление Баку об ударе карабахских сил по городу Гадрут в Карабахе.Ранее военное ведомство <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявляло, что армянская стороны якобы подвергла интенсивному обстрелу Гадрут "с Ходжалинского направления".В <a href="https://www.facebook.com/arcrun" target="_blank">Facebook</a> Ованнисян назвал эту информацию "смешной".Накануне Баку заявил о том, что азербайджанские силы заняли Гадрут и близлежащие села. Эта информация была опровергнута армянской стороной. Ованнисян заявил, что 9 октября в этом районе активные боевые действия не велись.Баку и Ереван в ходе переговоров в Москве в ночь на субботу договорились о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> с полудня 10 октября. Главы МИД <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились дольше 10 часов.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201010/karabakh-1579139578.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, арцрун ованнисян, раффи ованнисян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, в мире