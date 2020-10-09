https://ria.ru/20201009/zvuk-1579066492.html

Определен верхний предел скорости звука

Британские и российские физики впервые рассчитали максимально возможную скорость звука — 36 километров в секунду. Это примерно в два раза больше, чем скорость... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T21:00

2020-10-09T21:00

2020-10-09T23:09

риа наука

физика

открытия - риа наука

лондонский университет

кембриджский университет

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>Британские и российские физики впервые рассчитали максимально возможную скорость звука — 36 километров в секунду. Это примерно в два раза больше, чем скорость звука в алмазе, самом твердом известном материале в мире. Результаты исследования опубликованы в журнале <a href="https://advances.sciencemag.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Science Advances</a>.Специальная теория относительности <a href="http://ria.ru/person_Albert_EHjjnshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Эйнштейна</a> устанавливает абсолютный предел скорости, с которым может двигаться волна. Он равен скорости света — примерно 300 тысяч километров в секунду. Однако до сих пор не было известно, имеют ли верхний предел скорости звуковые волны.Скорость звука определяется упругостью и плотностью среды, в газах и жидкостях она меньше, в твердых телах — больше. Поэтому, приложив ухо к рельсам, можно услышать приближающийся поезд намного раньше, чем шум от него придет по воздуху.Ученые из <a href="http://ria.ru/organization_Londonskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Лондонского университета</a> Королевы Марии, <a href="http://ria.ru/organization_Kembridzhskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Кембриджского университета</a> и Института физики высоких давлений в <a href="http://ria.ru/location_Troick/" target="_blank" data-auto="true">Троицке</a> рассчитали максимально возможную скорость звука на основе двух безразмерных фундаментальных физических констант: постоянной тонкой структуры и отношения масс протона и электрона.Известно, что эти два числа играют ключевую роль во многих процессах Вселенной: от их значения зависит ход таких реакций, как распад протона и ядерный синтез в звездах, а баланс между этими двумя величинами задает узкий коридор "обитаемой зоны", где могут образовываться планеты и возникать поддерживающие жизнь молекулярные структуры.Авторы предположили, что скорость звука должна уменьшаться с увеличением массы атома. Согласно этому теоретическому предсказанию, которое ученые проверили на широком спектре материалов, самый быстрый звук будет в твердом атомарном водороде.В ядре газовых гигантов, таких как Юпитер, где давление превышает один миллион атмосфер, водород находится в твердом состоянии, он представляет собой металл, обладающий сверхпроводниковыми свойствами. Выполнив сложные квантово-механические расчеты, авторы определили, что скорость звука в твердом атомарном водороде близка к теоретическому фундаментальному пределу."Звуковые волны в твердых телах имеют важное значение во многих областях науки, — приводятся в пресс-релизе Лондонского университета Королевы Марии слова одного из авторов исследования Криса Пикарда (Chris Pickard), профессора материаловедения из Кембриджского университета. — Например, сейсмологи используют звуковые волны, вызванные землетрясениями, чтобы понять природу и внутреннее строение Земли. Они также представляют интерес для материаловедов, потому что определяют упругие свойства материалов, их способность противостоять нагрузкам".Авторы считают, что результаты исследования будут иметь и серьезное научное применение, в частности, помогут найти пределы таких физических параметров, как вязкость и теплопроводность, используемых в теоретических расчетах, связанных с высокотемпературной сверхпроводимостью, кварк-глюонной плазмой и физикой черных дыр.

https://ria.ru/20201009/chasy-1579049125.html

https://ria.ru/20201008/solntse-1578890764.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

физика, открытия - риа наука, лондонский университет, кембриджский университет