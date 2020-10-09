https://ria.ru/20201009/vmeshatelstvo-1579028051.html

Лукашенко увидел признаки внешнего вмешательства в Киргизии и Карабахе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит в столкновениях в Нагорном Карабахе и кризисе в Киргизии признаки внешнего управления, как и в... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:25

2020-10-09T14:25

2020-10-09T14:49

нагорный карабах

александр лукашенко

белоруссия

киргизия

в мире

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<strong>МИНСК, 9 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что видит в столкновениях в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> и кризисе в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> признаки внешнего управления, как и в нереализованном белорусском сценарии.Как передает госагентство Белта, Лукашенко в пятницу провел совещание "по актуальным вопросам".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>.

https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579028349.html

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нагорный карабах

белоруссия

киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, александр лукашенко, белоруссия, киргизия, в мире