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Лукашенко увидел признаки внешнего вмешательства в Киргизии и Карабахе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит в столкновениях в Нагорном Карабахе и кризисе в Киргизии признаки внешнего управления, как и в... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:25
2020-10-09T14:49
нагорный карабах
александр лукашенко
белоруссия
киргизия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что видит в столкновениях в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> и кризисе в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> признаки внешнего управления, как и в нереализованном белорусском сценарии.Как передает госагентство Белта, Лукашенко в пятницу провел совещание "по актуальным вопросам".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>.
https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579028349.html
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нагорный карабах
белоруссия
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нагорный карабах, александр лукашенко, белоруссия, киргизия, в мире

Лукашенко увидел признаки внешнего вмешательства в Киргизии и Карабахе

14:25 09.10.2020 (обновлено: 14:49 09.10.2020)
 
© AP Photo / TUT.byПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© AP Photo / TUT.by
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МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит в столкновениях в Нагорном Карабахе и кризисе в Киргизии признаки внешнего управления, как и в нереализованном белорусском сценарии.
Как передает госагентство Белта, Лукашенко в пятницу провел совещание "по актуальным вопросам".
"Он напомнил о военных столкновениях в Нагорном Карабахе и очередном внутриполитическом кризисе в Кыргызстане. По мнению президента, во всех этих событиях, как и в нереализованном белорусском сценарии, четко видны признаки внешнего управления", - приводит подробности совещания госагентство Белта.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 14:26Протесты в Белоруссии
Лукашенко попросил не сравнивать события в Белоруссии и Киргизии
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
 
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Нагорный КарабахАлександр ЛукашенкоБелоруссияКиргизияВ мире
 
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