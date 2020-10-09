https://ria.ru/20201009/venera-1579046189.html

В РАН рассказали о планах по бурению поверхности Венеры

Посадочный аппарат станции "Венера-Д" будет бурить поверхность планеты на несколько сантиметров, сообщила ведущий научный сотрудник Института космических... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T15:31

2020-10-09T15:31

2020-10-09T15:49

людмила засова

космос - риа наука

институт космических исследований

российская академия наук

роскосмос

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Посадочный аппарат станции "Венера-Д" будет бурить поверхность планеты на несколько сантиметров, сообщила ведущий научный сотрудник <a href="http://ria.ru/organization_Institut_kosmicheskikh_issledovanijj/" target="_blank" data-auto="true">Института космических исследований</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-zasova/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Засова</a>."Посадочный аппарат будет замерять содержание различных элементов и минералов, в том числе с помощью приповерхностного бурения на несколько сантиметров", — сказала она на симпозиуме по изучению Солнечной системы.Ранее Засова уже рассказывала, что российские и американские ученые выбирают место посадки на Венере. Причем российская станция, по ее словам, проживет из-за суровых условий на поверхности Венеры всего два часа, а американские будут долгоживущими — от 60 до 120 суток.Ближайшая миссия на Венеру намечена на 2027-2029 годы. Планировалось, что это будет совместный российско-американский проект "Венера-Д", однако недавно в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>" заявили, что Россия будет реализовывать его "без широкого привлечения международной кооперации".

https://ria.ru/20200917/venera-1577362419.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила засова, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, роскосмос