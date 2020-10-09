https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578966372.html

Парламент Турции может рассмотреть вопрос об отправке военных в Карабах

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил РИА Новости, что высший законодательный орган страны может рассмотреть вопрос об отправке турецких военных в... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T10:32

2020-10-09T10:32

2020-10-09T10:32

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>АНКАРА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Спикер парламента <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a> Мустафа Шентоп заявил РИА Новости, что высший законодательный орган страны может рассмотреть вопрос об отправке турецких военных в Азербайджан на фоне конфликта в Нагорном Карабахе, но пока необходимости в этом нет."Азербайджанские вооруженные силы за последние несколько дней показали всему миру, что они способны самостоятельно добиться победы, проявив решимость и упорство в освобождении оккупированных территорий. Поэтому я не думаю, что такое предложение (об использовании в зоне конфликта турецких военных) будет необходимо до тех пор, пока третьи стороны не будут вовлечены в этот конфликт, игнорируя резолюции ООН", - сказал Шентоп.По его словам, необходимо уважать международное право и резолюции Генассамблеи ООН, требующие "немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных со всех оккупированных территорий Азербайджана"."В противном случае Азербайджан будет вынужден использовать свое неотъемлемое право на самооборону, которая допускает коллективные усилия в этом направлении. В случае, если Азербайджан обратится с просьбой в этом контексте, она будет должным образом обсуждена и решена как президентом, так и парламентом Турции", - сказал спикер.Он добавил, что "при любых обстоятельствах поддержка Турции Азербайджану неизменна всеми средствами и любым способом, которые он пожелает".Ранее премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что проблему Нагорного Карабаха невозможно решить с помощью насилия. По его словам, Армения готова пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха в случае аналогичной готовности со стороны Азербайджана. Президент Армении <a href="http://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Армен Саркисян</a> считает, что остановить огонь в Карабахе можно только после "выхода из игры" Турции. Турция не раз заявляла, что не участвует в конфликте в Карабахе.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201009/karabakh-1578960399.html

https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html

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нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире