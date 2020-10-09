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Задание для первоклассников поставило взрослых в тупик
Жительница Нью-Йорка Хелен разместила в Twitter задание по математике, которое должен был выполнить учащийся в первом классе сын ее друга. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T17:57
2020-10-09T18:01
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. </strong>Жительница <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> Хелен разместила в Twitter задание по математике, которое должен был выполнить учащийся в первом классе сын ее друга.На странице учебника были изображены две корзины: в одной из них лежали фрукты, другая была пустой. По условиям задачи от ребенка требовалось сделать картинки "равными" с помощью "математических рисунков" и "соединить их знаком равно"."Ни я, ни мой друг понятия не имеем, что ребенку нужно делать в этом задании", — посетовала Хелен, отметив, что ее друг — выпускник Массачусетского технологического университета.Как рассказала женщина, они вместе с другом вернулись к заданию, вчитались в условия и пришли к выводу, что каждый фрукт — это "математический рисунок". Следовательно, от ученика требуется нарисовать пять фруктов, чтобы получить верный ответ.Другие пользователи соцсети в комментариях под постом предположили, что учитель объяснил на уроке, как решать задачу, и школьникам это задание было понятным. Некоторые из комментаторов посоветовали полистать учебник и тетрадь ученика, так как там могли быть решения подобных задач.
https://ria.ru/20201001/zadacha-1578051751.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
общество

Задание для первоклассников поставило взрослых в тупик

17:57 09.10.2020 (обновлено: 18:01 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкРебенок использует радио-пульт для выбора правильного варианта решения задачи на уроке математики
Ребенок использует радио-пульт для выбора правильного варианта решения задачи на уроке математики - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Жительница Нью-Йорка Хелен разместила в Twitter задание по математике, которое должен был выполнить учащийся в первом классе сын ее друга.
На странице учебника были изображены две корзины: в одной из них лежали фрукты, другая была пустой. По условиям задачи от ребенка требовалось сделать картинки "равными" с помощью "математических рисунков" и "соединить их знаком равно".
"Ни я, ни мой друг понятия не имеем, что ребенку нужно делать в этом задании", — посетовала Хелен, отметив, что ее друг — выпускник Массачусетского технологического университета.
Как рассказала женщина, они вместе с другом вернулись к заданию, вчитались в условия и пришли к выводу, что каждый фрукт — это "математический рисунок". Следовательно, от ученика требуется нарисовать пять фруктов, чтобы получить верный ответ.
Другие пользователи соцсети в комментариях под постом предположили, что учитель объяснил на уроке, как решать задачу, и школьникам это задание было понятным. Некоторые из комментаторов посоветовали полистать учебник и тетрадь ученика, так как там могли быть решения подобных задач.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
1 октября, 14:43
Пример для младшеклассников поставил в тупик ученого-математика
 
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