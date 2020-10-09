https://ria.ru/20201009/tsirkon-1578940922.html

Госдеп прокомментировал пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Вашингтон следит за российскими ракетными испытаниями и учитывает их при формировании политики Соединенных Штатов в сфере контроля над вооружениями. Об этом РИА РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T01:27

2020-10-09T01:27

2020-10-09T01:27

россия

циркон

виктор бондарев

нато

владимир путин

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> следит за российскими ракетными испытаниями и учитывает их при формировании политики Соединенных Штатов в сфере контроля над вооружениями. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов.Пуск "Циркона" был произведен 7 октября с борта головного фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". Ракета успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 километров. Ее скорость превысила 8 Махов.По завершении госиспытаний гиперзвуковой комплекс поступит на вооружение подводных и надводных кораблей Военно-морского флота в 2020-2021 годах.Россия вырывается в лидерыРабота над гиперзвуковой системой "Циркон" и этап ее успешных испытаний - это большой этап не только для Вооруженных сил России, но и для всей страны, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> после успешного пуска ракеты.Он поздравил всех, кто причастен к работе над "Цирконом".С появлением крылатой ракеты "Циркон" Россия вырывается в лидеры на море и становится обладателем эффективного инструмента сдерживания агрессии недружественных государств, заявил РИА Новости глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по обороне и безопасности <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Bondarev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Бондарев</a>.По его словам, успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон" подтверждают лидерство России в сфере разработки гиперзвукового оружия.Комментарий японцевЯпонские пользователи твиттера оценили материал <a href="https://www3.nhk.or.jp/" target="_blank">NHK</a> о российской гиперзвуковой ракете "Циркон"."И что же останется противнику? Будучи не в состоянии ответить, он просто убежит?" — написал sam_bay."С этой ракетой ничего не сможет поделать никакая американская система ПРО наземного базирования типа пресловутой Aegis Ashore", — отметил iWife09."Циркон""Циркон" или 3М22 – российская гиперзвуковая противокорабельная ракета. Кодовое обозначение <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> – SS-N-33.Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая скорость полета по сравнению с другими российскими противокорабельными ракетами. Ракета совершает полет на маршевом участке на высоте 30-40 километров, где сопротивление воздуха невелико; такая высота полета значительно увеличивает дальность и скорость ракеты.Скоростные характеристики "Циркона" делают ее недоступной для существующих систем ПВО противника. От такой ракеты практически невозможно увернуться, а также своевременно обнаружить ее пуск.Основной целью "Циркона" являются надводные корабли противника разных классов от фрегатов до авианосцев, а также наземные объекты в радиусе поражения.

https://radiosputnik.ria.ru/20200920/oruzhie-1577502568.html

https://ria.ru/20200920/avangard-1577497475.html

https://ria.ru/20200919/raketa-1577474732.html

https://ria.ru/20200703/1573822029.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Запуск гиперзвуковой ракеты “Циркон” в Баренцевом море. Кадры Минобороны РФ НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА ГЕРАСИМОВ ДОЛОЖИЛ ПУТИНУ ОБ УСПЕШНОМ ЗАПУСКЕ ГИПЕРЗВУКОВОЙ КРЫЛАТОЙ РАКЕТЫ "ЦИРКОН" ПО ЦЕЛИ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ 2020-10-09T01:27 true PT0M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, циркон, виктор бондарев, нато, владимир путин, сша, в мире