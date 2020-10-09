https://ria.ru/20201009/tramp-1579099023.html

Эксперт оценил влияние заболевания Трампа на предвыборную гонку в США

Заражение президента США Дональда Трампа коронавирусом вызвало сочувствие американцев, но при этом затруднило его соперничество с оппонентом на предстоящих... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T19:02

2020-10-09T19:02

2020-10-09T19:02

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

здоровье

российская академия наук

сергей рогов

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Заражение президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> коронавирусом вызвало сочувствие американцев, но при этом затруднило его соперничество с оппонентом на предстоящих выборах демократом <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байденом</a>, считает научный руководитель Института США и Канады РАН академик <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Rogov" target="_blank">Сергей Рогов</a>.По его мнению, без дебатов и других предвыборных мероприятий с участием большого количества людей догонять Байдена Трампу будет очень сложно."Тем не менее я не уверен, что Байден одержит победу, потому что многие сторонники Трампа относятся к так называемому "молчаливому большинству" - это белые американцы среднего класса, которые на опросах воздерживаются от поддержки каких-то ультраконсервативных взглядов, но на выборы ходят, а радикальные противники Трампа – это расовые и этнические меньшинства, молодежь – протестовать на улицах могут, а идти на избирательный участок – не очень", - отметил он.Трамп выписался из больницы в понедельник после трех дней госпитализации с коронавирусом. Врачи заявили в среду, что у Трампа уже нет симптомов COVID-19 и выявлены антитела, но не стали обнародовать жизненные показатели президента, как делали это раньше во время его лечения. Лечащий врач Трампа заявил, что президент может вернуться к публичным мероприятиям уже 10 октября.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, здоровье, российская академия наук, сергей рогов, джо байден, сша, в мире