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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/tramp-1579099023.html
Эксперт оценил влияние заболевания Трампа на предвыборную гонку в США
Заражение президента США Дональда Трампа коронавирусом вызвало сочувствие американцев, но при этом затруднило его соперничество с оппонентом на предстоящих... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T19:02
2020-10-09T19:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
здоровье
российская академия наук
сергей рогов
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Заражение президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> коронавирусом вызвало сочувствие американцев, но при этом затруднило его соперничество с оппонентом на предстоящих выборах демократом <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байденом</a>, считает научный руководитель Института США и Канады РАН академик <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Rogov" target="_blank">Сергей Рогов</a>.По его мнению, без дебатов и других предвыборных мероприятий с участием большого количества людей догонять Байдена Трампу будет очень сложно."Тем не менее я не уверен, что Байден одержит победу, потому что многие сторонники Трампа относятся к так называемому "молчаливому большинству" - это белые американцы среднего класса, которые на опросах воздерживаются от поддержки каких-то ультраконсервативных взглядов, но на выборы ходят, а радикальные противники Трампа – это расовые и этнические меньшинства, молодежь – протестовать на улицах могут, а идти на избирательный участок – не очень", - отметил он.Трамп выписался из больницы в понедельник после трех дней госпитализации с коронавирусом. Врачи заявили в среду, что у Трампа уже нет симптомов COVID-19 и выявлены антитела, но не стали обнародовать жизненные показатели президента, как делали это раньше во время его лечения. Лечащий врач Трампа заявил, что президент может вернуться к публичным мероприятиям уже 10 октября.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, дональд трамп, здоровье, российская академия наук, сергей рогов, джо байден, сша, в мире

Эксперт оценил влияние заболевания Трампа на предвыборную гонку в США

19:02 09.10.2020
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп покидает Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида после лечения от коронавирусной болезни
Президент США Дональд Трамп покидает Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида после лечения от коронавирусной болезни - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Заражение президента США Дональда Трампа коронавирусом вызвало сочувствие американцев, но при этом затруднило его соперничество с оппонентом на предстоящих выборах демократом Джо Байденом, считает научный руководитель Института США и Канады РАН академик Сергей Рогов.

"Что касается заболевания Трампа, то, с одной стороны, это вызвало к нему некоторую симпатию, сочувствие. Но то, что в дебатах может возникнуть перерыв или вообще они могут быть отменены, играет против Трампа, потому что, по опросам общественного, мнения разрыв очень велик – 10% с лишним, и Трампу надо догонять", - сказал Рогов на онлайн-конференции.

По его мнению, без дебатов и других предвыборных мероприятий с участием большого количества людей догонять Байдена Трампу будет очень сложно.
"Тем не менее я не уверен, что Байден одержит победу, потому что многие сторонники Трампа относятся к так называемому "молчаливому большинству" - это белые американцы среднего класса, которые на опросах воздерживаются от поддержки каких-то ультраконсервативных взглядов, но на выборы ходят, а радикальные противники Трампа – это расовые и этнические меньшинства, молодежь – протестовать на улицах могут, а идти на избирательный участок – не очень", - отметил он.
Трамп выписался из больницы в понедельник после трех дней госпитализации с коронавирусом. Врачи заявили в среду, что у Трампа уже нет симптомов COVID-19 и выявлены антитела, но не стали обнародовать жизненные показатели президента, как делали это раньше во время его лечения. Лечащий врач Трампа заявил, что президент может вернуться к публичным мероприятиям уже 10 октября.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампЗдоровьеРоссийская академия наукСергей РоговДжо БайденСШАВ мире
 
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