https://ria.ru/20201009/sklad-1578980653.html

В Рязанской области отменили веденный из-за взрывов на складах режим ЧС

Губернатор Рязанской области Николай Любимов своим распоряжением отменил режим ЧС в Скопинском и Ряжском районах, пострадавших после взрывов на складах,... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T11:23

2020-10-09T11:23

2020-10-09T11:23

взрывы на складах в рязанской области

николай любимов

ряжский район

рязанская область

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 9 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Любимов</a> своим распоряжением отменил режим ЧС в Скопинском и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжском районах</a>, пострадавших после взрывов на складах, сообщило правительство региона."Распоряжением губернатора Рязанской области отменен режим ЧС в Скопинском и Ряжском районах", - говорится в сообщении.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Эвакуированы были более 2,3 тысячи жителей. Пострадали 16 человек, состояние одной из пострадавших медики оценили как тяжелое.В четверг вечером пожар на арсенале был локализован, сообщили в Минобороны. Интенсивность взрывов артиллерийских снарядов на территории военных складов уменьшилась, этой ночью было всего два взрыва, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

ряжский район

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами На территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области взорвались боеприпасы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Жителей деревни Кузьминка-2 эвакуировали. Пострадавших нет. По информации Министерства обороны, взрывы прогремели на складе с артиллерийскими снарядами, расположенном у населенного пункта Желтухино. Огонь туда перекинулся с загоревшейся травы, уточнили в пресс-службе Западного военного округа. 2020-10-09T11:23 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, николай любимов, ряжский район, рязанская область, происшествия