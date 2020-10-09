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В Рязанской области отменили веденный из-за взрывов на складах режим ЧС
Губернатор Рязанской области Николай Любимов своим распоряжением отменил режим ЧС в Скопинском и Ряжском районах, пострадавших после взрывов на складах,... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T11:23
2020-10-09T11:23
взрывы на складах в рязанской области
николай любимов
ряжский район
рязанская область
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 9 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Любимов</a> своим распоряжением отменил режим ЧС в Скопинском и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжском районах</a>, пострадавших после взрывов на складах, сообщило правительство региона."Распоряжением губернатора Рязанской области отменен режим ЧС в Скопинском и Ряжском районах", - говорится в сообщении.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Эвакуированы были более 2,3 тысячи жителей. Пострадали 16 человек, состояние одной из пострадавших медики оценили как тяжелое.В четверг вечером пожар на арсенале был локализован, сообщили в Минобороны. Интенсивность взрывов артиллерийских снарядов на территории военных складов уменьшилась, этой ночью было всего два взрыва, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
ряжский район
рязанская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Кадры с места ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами
На территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области взорвались боеприпасы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Жителей деревни Кузьминка-2 эвакуировали. Пострадавших нет. По информации Министерства обороны, взрывы прогремели на складе с артиллерийскими снарядами, расположенном у населенного пункта Желтухино. Огонь туда перекинулся с загоревшейся травы, уточнили в пресс-службе Западного военного округа.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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взрывы на складах в рязанской области, николай любимов, ряжский район, рязанская область, происшествия

В Рязанской области отменили веденный из-за взрывов на складах режим ЧС

11:23 09.10.2020
 
© Фото : МЧС РоссииСитуация на месте ЧС в Рязанской области
Ситуация на месте ЧС в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : МЧС России
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов своим распоряжением отменил режим ЧС в Скопинском и Ряжском районах, пострадавших после взрывов на складах, сообщило правительство региона.
"Распоряжением губернатора Рязанской области отменен режим ЧС в Скопинском и Ряжском районах", - говорится в сообщении.
Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Эвакуированы были более 2,3 тысячи жителей. Пострадали 16 человек, состояние одной из пострадавших медики оценили как тяжелое.
В четверг вечером пожар на арсенале был локализован, сообщили в Минобороны. Интенсивность взрывов артиллерийских снарядов на территории военных складов уменьшилась, этой ночью было всего два взрыва, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Взрывы и пожар на складе боеприпасов в Рязанской области
© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области

Боеприпасы разрывались сначала каждые пять-десять секунд, к вечеру среды интенсивность снизилась, однако взрывы не прекращались весь следующий день.

Сотрудники МЧС недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области
1 из 12

Боеприпасы разрывались сначала каждые пять-десять секунд, к вечеру среды интенсивность снизилась, однако взрывы не прекращались весь следующий день.

© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области
© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Снаряды на горящих военных складах находились на 43 открытых площадках.

Взрывы на бывших военных складах в Рязанской области
2 из 12

Снаряды на горящих военных складах находились на 43 открытых площадках.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© Фото : МЧС России

В нескольких населенных пунктах в результате взрывов были повреждены жилые дома.

Группировка сил и средств МЧС России в Рязанской области
3 из 12

В нескольких населенных пунктах в результате взрывов были повреждены жилые дома.

© Фото : МЧС России
© МЧС России

В Скопинском и Ряжском районах Рязанской области ввели режим ЧС.

На месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео
4 из 12

В Скопинском и Ряжском районах Рязанской области ввели режим ЧС.

© МЧС России
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Глава МЧС Евгений Зиничев и замминистра обороны Дмитрий Булгаков проводят совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП.

Министр МЧС России Евгений Зиничев и заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков проводят совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП в Рязанской области.
5 из 12

Глава МЧС Евгений Зиничев и замминистра обороны Дмитрий Булгаков проводят совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области

Все меры по эвакуации из опасного района были приняты, сообщил губернатор региона Николай Любимов.

На месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео
6 из 12

Все меры по эвакуации из опасного района были приняты, сообщил губернатор региона Николай Любимов.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
© Фото : МЧС России

Людей отправили в центры временного размещения. Региональному Минздраву поручили организовать там дежурство бригад скорой помощи.

Ситуация на месте ЧС в Рязанской области
7 из 12

Людей отправили в центры временного размещения. Региональному Минздраву поручили организовать там дежурство бригад скорой помощи.

© Фото : МЧС России
© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области

За медпомощью обратились более 20 человек с гипертоническим кризом, затруднением дыхания и головной болью. Госпитализированы 16 человек.

Сотрудники МЧС недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области
8 из 12

За медпомощью обратились более 20 человек с гипертоническим кризом, затруднением дыхания и головной болью. Госпитализированы 16 человек.

© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области
© Фото : МЧС России

Пожар в арсенале тушат порядка 800 военных и спасателей и около 200 единиц техники, в том числе четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8.

Группировка сил и средств МЧС России в Рязанской области
9 из 12

Пожар в арсенале тушат порядка 800 военных и спасателей и около 200 единиц техники, в том числе четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8.

© Фото : МЧС России
© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области

Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС сбросили на очаг возгорания 126 тонн воды.

На месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео
10 из 12

Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС сбросили на очаг возгорания 126 тонн воды.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области

К месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования.

На месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео
11 из 12

К месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
© Фото : МЧС России

Для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов.

Ситуация на месте ЧС в Рязанской области
12 из 12

Для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов.

© Фото : МЧС России
1 из 12

Боеприпасы разрывались сначала каждые пять-десять секунд, к вечеру среды интенсивность снизилась, однако взрывы не прекращались весь следующий день.

© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области
2 из 12

Снаряды на горящих военных складах находились на 43 открытых площадках.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
3 из 12

В нескольких населенных пунктах в результате взрывов были повреждены жилые дома.

© Фото : МЧС России
4 из 12

В Скопинском и Ряжском районах Рязанской области ввели режим ЧС.

© МЧС России
5 из 12

Глава МЧС Евгений Зиничев и замминистра обороны Дмитрий Булгаков проводят совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
6 из 12

Все меры по эвакуации из опасного района были приняты, сообщил губернатор региона Николай Любимов.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
7 из 12

Людей отправили в центры временного размещения. Региональному Минздраву поручили организовать там дежурство бригад скорой помощи.

© Фото : МЧС России
8 из 12

За медпомощью обратились более 20 человек с гипертоническим кризом, затруднением дыхания и головной болью. Госпитализированы 16 человек.

© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области
9 из 12

Пожар в арсенале тушат порядка 800 военных и спасателей и около 200 единиц техники, в том числе четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8.

© Фото : МЧС России
10 из 12

Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС сбросили на очаг возгорания 126 тонн воды.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
11 из 12

К месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
12 из 12

Для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов.

© Фото : МЧС России
 
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Взрывы на складах в Рязанской областиНиколай ЛюбимовРяжский районРязанская областьПроисшествия
 
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