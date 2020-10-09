https://ria.ru/20201009/semya--1578897783.html

Пятидесятники и католики призвали обсудить законопроект о семье и опеке

Широкое обсуждение законопроекта о порядке изъятия детей из семьи необходимо было провести с участием представителей конфессий еще до внесения документа в... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T10:00

2020-10-09T10:00

2020-10-09T10:00

религия и мировоззрение

религия

альбир крганов

новости - религия и мировоззрение

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сергей ряховский

сергей горбунов

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семья

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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> Широкое обсуждение законопроекта о порядке изъятия детей из семьи необходимо было провести с участием представителей конфессий еще до внесения документа в Госдуму, заявил РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской – пятидесятников (РОСХВЕ) Сергей Ряховский.Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл назвал рискованным законопроект, который регулирует порядок изъятия детей из семьи при угрозе их жизни и здоровью, а также призвал устроить широкое общественное обсуждение этой законодательной инициативы с участием конфессий. Инициативу патриарха Кирилла уже поддержал глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов, а также верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков)."Очень плохо, когда столь важный и затрагивающий основу общества, какой является семья, законопроект попадает на рассмотрение в Госдуму без широкого общественного обсуждения. Это абсолютно недопустимо", - сказал Ряховский.Он привел в пример законопроект "об аттестации священнослужителей", который был "внесен в Госдуму также без "нулевых чтений" в Общественной палате РФ, без обсуждения в Совете по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте"."В целом мы выступаем за сокращение вмешательства государства в дела семьи. <…> Что касается процедуры изъятия, это должно быть продумано до мелочей, чтобы не было лишней волокиты, когда жизни детей грозит опасность, но также чтобы не было повторений скандальных ситуаций, когда органы опеки забирали детей из-за недостаточного, по их мнению, количества игрушек", - подчеркнул епископ.В свою очередь, генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов рассказал РИА Новости, что в католической общине изучают законопроект."Если конфессии будут приглашены к обсуждению, то мы, конечно, примем участие", - заключил Горбунов.Депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект с поправками в ряд законов и кодексов во исполнение принятых поправок в конституцию о защите семьи и создании условий достойного воспитания детей. Инициативой предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Законопроект предлагает установить, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. В законопроекте предусматривается, что заявление об изъятии ребенка будет рассматриваться судом в закрытом режиме.

https://ria.ru/20201001/semya-1578038926.html

https://ria.ru/20201001/semya-1578061014.html

https://ria.ru/20201002/semya--1578100007.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, альбир крганов, новости - религия и мировоззрение, госдума рф, сергей ряховский, сергей горбунов, дети, семья, общество