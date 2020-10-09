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https://ria.ru/20201009/sanktsii-1579013004.html
В Кремле прокомментировали публикацию Le Monde о санкциях против России
Публикации во французской газете Le Monde по поводу возможности санкций из-за проб Алексея Навального не могут и не должны быть поводом для реакции со стороны... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:32
2020-10-09T13:32
госпитализация алексея навального
россия
дмитрий песков
франция
германия
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Публикации во французской газете Le Monde по поводу возможности санкций из-за проб <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> не могут и не должны быть поводом для реакции со стороны Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Давайте не будем вести разговор, основываясь на публикациях Monde. Это никак не может и не должно быть поводом для какой-то реакции", - сказал Песков, отвечая на вопрос о публикации издания, которое сообщило о готовящихся санкциях, в том числе против сотрудников администрации президента.Ранее газета Le Monde со ссылкой на информированные источники сообщила, что санкционный список по инциденту с Навальным, который готовит <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, включает имена девяти российских чиновников, в том числе, из администрации президента РФ и структур госбезопасности. Список будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> 12 октября, утверждает газета.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.ОЗХО во вторник заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов. Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признаёт, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах оппозиционера, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.
https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578986129.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/shreder-1578909303.html
https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578746928.html
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россия
франция
германия
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госпитализация алексея навального, россия, дмитрий песков, франция, германия

В Кремле прокомментировали публикацию Le Monde о санкциях против России

13:32 09.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Публикации во французской газете Le Monde по поводу возможности санкций из-за проб Алексея Навального не могут и не должны быть поводом для реакции со стороны Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Давайте не будем вести разговор, основываясь на публикациях Monde. Это никак не может и не должно быть поводом для какой-то реакции", - сказал Песков, отвечая на вопрос о публикации издания, которое сообщило о готовящихся санкциях, в том числе против сотрудников администрации президента.
Ранее газета Le Monde со ссылкой на информированные источники сообщила, что санкционный список по инциденту с Навальным, который готовит Франция и Германия, включает имена девяти российских чиновников, в том числе, из администрации президента РФ и структур госбезопасности. Список будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе 12 октября, утверждает газета.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 11:43
Разработчик "Новичка" объяснил, почему Навального не могли отравить
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019 - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 19:19
Отрава – повод для травли: экс-канцлера ФРГ оклеветали из-за НавальногоЛичная свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Это же касается выражения мнения и позиции. А СМИ несут ответственность за распространение ложной информации. Но издание Bild и Навального все это, видимо, мало волнует.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
ОЗХО во вторник заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов. Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признаёт, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.
Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах оппозиционера, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.
Несоблюдение диеты и алкоголь стали основными причинами проблем со здоровьем Навального - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 06:36
Врач, спасший Навальному жизнь, категорически отверг отравление
 
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияДмитрий ПесковФранцияГермания
 
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