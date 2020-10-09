https://ria.ru/20201009/sanktsii-1579011000.html

Лавров прокомментировал угрозы о санкциях из-за ситуации с Навальным

ЕС, угрожая России санкциями из-за инцидента вокруг Алексея Навального, действует без суда и следствия, никаких фактов не предоставлено, отношения Москвы и... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T13:25

2020-10-09T13:25

2020-10-09T14:40

россия

александр шульгин

мид дании‎

германия

госпитализация алексея навального

сергей лавров

алексей навальный

евросоюз

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> ЕС, угрожая России санкциями из-за инцидента вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, действует без суда и следствия, никаких фактов не предоставлено, отношения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселя</a> деградируют, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Отношения между Россией и ЕС активно деградируют. Мы видим, как в дополнение к давно известному русофобскому меньшинству, весьма агрессивному, добавляются и попытки в серьезных, староевропейских странах возглавить это движение, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Нас это печалит. Но с этим поделать мы ничего не можем, наша позиция - открытая, честная", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой <a href="http://ria.ru/organization_MID_Danii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Дании</a>."То, что собираются обсуждать в понедельник на Совете министров иностранных дел, - мы слышим объявления, угрозы, предупреждения, что будут введены санкции. Уже перечисляются некие персонажи, которые будут подвергнуты наказанию за то, что был отравлен Алексей Навальный. Нас уже не удивляет, что ЕС действует без суда и следствия. От нас требуют провести расследование, никаких фактов нам не предоставляет та же Германия", - отметил он.Ранее газета Le Monde со ссылкой на информированные источники сообщила, что санкционный список по инциденту с Навальным, который готовит <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и Германия, включает имена девяти российских чиновников, в том числе, из администрации президента РФ и структур госбезопасности. Список будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе 12 октября, утверждает газета.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.ОЗХО во вторник заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов. Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признаёт, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.Постпред РФ при ОЗХО <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a>, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах оппозиционера, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.

https://ria.ru/20201009/navalnyy-1579011352.html

https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578979334.html

https://ria.ru/20201008/sanktsii-1578924701.html

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россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Такого отравляющего вещества нет": Ринк об обследовании Навального в Берлине В конце сентября после якобы отравления и длительной комы из больницы Charite в Германии был выписан Алексей Навальный. ОЗХО во вторник заявила, что в его организме найдено вещество, аналогичное по характеристикам боевому отравляющему веществу "Новичок", но не числящемуся в списках запрещенных химикатов. О том, что такое «Новичок», какие симптомы он вызывает и какие следы оставляет в интервью генеральному директору МИА «Россия Сегодня» Дмитрию Киселёву рассказал разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк. 2020-10-09T13:25 true PT13M28S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр шульгин, мид дании‎, германия, госпитализация алексея навального, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, в мире