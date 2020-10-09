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https://ria.ru/20201009/rosturizm-1579035988.html
Ростуризм получил более четырех тысяч заявок на получение грантов
Более четырех тысяч заявок от представителей российского турбизнеса на получение грантов по развитию внутреннего и въездного туризма поступило в Федеральное... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T18:55
2020-10-09T18:55
гранты
туризм
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новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Более четырех тысяч заявок от представителей российского турбизнеса на получение грантов по развитию внутреннего и въездного туризма поступило в Федеральное агентство по туризму с 22 сентября до 8 октября 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Всего на специальном сайте было зарегистрировано более 10 тысяч личных кабинетов, из которых полный комплект документов предоставили более четырех тысяч участников. На следующих этапах конкурсная комиссия рассмотрит все представленные проекты и выберет победителей по нескольким критериям, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте конкурса", — прокомментировали ситуацию в Ростуризме.Гранты на развитие внутреннего и въездного туризма предоставляются впервые. На реализацию этой новой в туризме меры поддержки правительство РФ выделило субсидию в размере 1,2 миллиарда рублей."Гранты смогут получить предприниматели, предоставившие проекты, которые помогут в ближайшие годы изменить облик российского туризма – сделать его доступнее, интереснее и разнообразнее. Претендовать на получение субсидии могут только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели", — пояснили в пресс-службе.Там также обратили внимание, что получатель гранта должен будет вложить в свой проект собственные средства — не менее 30 процентов от объема запрашиваемого гранта, а максимальная сумма гранта не должна превышать три миллиона рублей."Это первая мера поддержки в туризме, заявку на которую можно было подавать полностью в цифровом виде — по принципу президентских грантов", — заметили в Ростуризме.
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гранты, туризм, туристы, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

Ростуризм получил более четырех тысяч заявок на получение грантов

18:55 09.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛошади пасутся в долине реки Каракабак Северо-Чуйского хребта Республики Алтай
Лошади пасутся в долине реки Каракабак Северо-Чуйского хребта Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Более четырех тысяч заявок от представителей российского турбизнеса на получение грантов по развитию внутреннего и въездного туризма поступило в Федеральное агентство по туризму с 22 сентября до 8 октября 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Всего на специальном сайте было зарегистрировано более 10 тысяч личных кабинетов, из которых полный комплект документов предоставили более четырех тысяч участников. На следующих этапах конкурсная комиссия рассмотрит все представленные проекты и выберет победителей по нескольким критериям, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте конкурса", — прокомментировали ситуацию в Ростуризме.
Гранты на развитие внутреннего и въездного туризма предоставляются впервые. На реализацию этой новой в туризме меры поддержки правительство РФ выделило субсидию в размере 1,2 миллиарда рублей.
"Гранты смогут получить предприниматели, предоставившие проекты, которые помогут в ближайшие годы изменить облик российского туризма – сделать его доступнее, интереснее и разнообразнее. Претендовать на получение субсидии могут только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели", — пояснили в пресс-службе.
Там также обратили внимание, что получатель гранта должен будет вложить в свой проект собственные средства — не менее 30 процентов от объема запрашиваемого гранта, а максимальная сумма гранта не должна превышать три миллиона рублей.
"Это первая мера поддержки в туризме, заявку на которую можно было подавать полностью в цифровом виде — по принципу президентских грантов", — заметили в Ростуризме.
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