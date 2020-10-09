https://ria.ru/20201009/rebenok-1579085378.html
Мать найденной в шкафу девочки поместили в психиатрическую больницу
Жительницу Свердловской области, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу, поместили в психиатрическую больницу, заявила уполномоченная по правам... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T18:02
2020-10-09T18:02
2020-10-09T22:04
национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей
анна кузнецова
карпинск
екатеринбург
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Жительницу <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу, поместили в психиатрическую больницу, заявила уполномоченная по правам ребенка в России <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>.Инцидент произошел в городе <a href="http://ria.ru/location_Karpinsk/" target="_blank" data-auto="true">Карпинске</a>. Младенца нашли подруги женщины, когда пришли к ней в гости. Они забрали девочку и сообщили о произошедшем в правоохранительный органы. Полиция возбудила уголовное дело. Как сообщили агентству в пресс-службе областного главка МВД, женщина также воспитывает мальчика 13 лет и трехлетнюю девочку, семья не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, жалоб со стороны соседей не поступало."Мать помещена в психиатрическую больницу и проходит обследование", — сказала омбудсмен.По последней информации, вертолет с ребенком направляется в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/">Екатеринбург</a>. Ребенок находится в тяжелом состоянии. Полугодовалая девочка весит всего три килограмма."Мы уже связались с врачами <a href="http://ria.ru/organization_natsionalnyy-meditsinskiy-issledovatelskiy-tsentr-zdorovya-detey/" target="_blank" data-auto="true">Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей</a>, они готовы при необходимости проконсультировать свердловских специалистов", — добавила Кузнецова.
https://ria.ru/20201009/kuznetsova-1578963378.html
https://ria.ru/20201009/rebenok-1578957963.html
Анна Гладкова
Как хорошо, что женщины пришли к ней и не остались равнодушными. Спасли девочку🙏
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карпинск
екатеринбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры пятимесячной девочки, которую с рождения держали в шкафу
Это пятимесячная Полина из Карпинска, которую 37-летняя мама сразу после домашних родов в конце апреля отправила жить, а вернее умирать, в шкаф. Спас сестренку 13-летний брат, который ее периодически подкармливал. А нашли малышку с гипотрофией третьей степени и множеством других заболеваний подруги Юлии: судя по всему, во время застолья та проговорилась, что девочка не умерла во время родов, как она рассказывала, а осталась жива. Изоляция же в шкафу стала своеобразной местью бросившему Юлию супругу. Если женщину признают вменяемой, она может сесть на семь лет за истязание.
2020-10-09T18:02
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Месть мужу: пять месяцев мать держала новорожденную в шкафу
Первые пять месяцев жизни Полина провела в шкафу, где ее держала мать. Женщина заявила, что ребенок умер во время домашних родов. Девочка находилась в заточении практически без воды и еды. Сейчас малышку выхаживают врачи, а против матери возбуждено уголовное дело.
2020-10-09T18:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, анна кузнецова, карпинск, екатеринбург, происшествия