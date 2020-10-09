https://ria.ru/20201009/rebenok-1579085378.html

Мать найденной в шкафу девочки поместили в психиатрическую больницу

Жительницу Свердловской области, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу, поместили в психиатрическую больницу, заявила уполномоченная по правам... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T18:02

2020-10-09T18:02

2020-10-09T22:04

национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей

анна кузнецова

карпинск

екатеринбург

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Жительницу <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу, поместили в психиатрическую больницу, заявила уполномоченная по правам ребенка в России <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>.Инцидент произошел в городе <a href="http://ria.ru/location_Karpinsk/" target="_blank" data-auto="true">Карпинске</a>. Младенца нашли подруги женщины, когда пришли к ней в гости. Они забрали девочку и сообщили о произошедшем в правоохранительный органы. Полиция возбудила уголовное дело. Как сообщили агентству в пресс-службе областного главка МВД, женщина также воспитывает мальчика 13 лет и трехлетнюю девочку, семья не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, жалоб со стороны соседей не поступало."Мать помещена в психиатрическую больницу и проходит обследование", — сказала омбудсмен.По последней информации, вертолет с ребенком направляется в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/">Екатеринбург</a>. Ребенок находится в тяжелом состоянии. Полугодовалая девочка весит всего три килограмма."Мы уже связались с врачами <a href="http://ria.ru/organization_natsionalnyy-meditsinskiy-issledovatelskiy-tsentr-zdorovya-detey/" target="_blank" data-auto="true">Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей</a>, они готовы при необходимости проконсультировать свердловских специалистов", — добавила Кузнецова.

https://ria.ru/20201009/kuznetsova-1578963378.html

https://ria.ru/20201009/rebenok-1578957963.html

Анна Гладкова Как хорошо, что женщины пришли к ней и не остались равнодушными. Спасли девочку🙏 13

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карпинск

екатеринбург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры пятимесячной девочки, которую с рождения держали в шкафу Это пятимесячная Полина из Карпинска, которую 37-летняя мама сразу после домашних родов в конце апреля отправила жить, а вернее умирать, в шкаф. Спас сестренку 13-летний брат, который ее периодически подкармливал. А нашли малышку с гипотрофией третьей степени и множеством других заболеваний подруги Юлии: судя по всему, во время застолья та проговорилась, что девочка не умерла во время родов, как она рассказывала, а осталась жива. Изоляция же в шкафу стала своеобразной местью бросившему Юлию супругу. Если женщину признают вменяемой, она может сесть на семь лет за истязание. 2020-10-09T18:02 true PT0M50S

Месть мужу: пять месяцев мать держала новорожденную в шкафу Первые пять месяцев жизни Полина провела в шкафу, где ее держала мать. Женщина заявила, что ребенок умер во время домашних родов. Девочка находилась в заточении практически без воды и еды. Сейчас малышку выхаживают врачи, а против матери возбуждено уголовное дело. 2020-10-09T18:02 true PT1M19S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, анна кузнецова, карпинск, екатеринбург, происшествия