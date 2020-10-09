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В Москве женщина пыталась продать новорожденную дочь за 300 тысяч рублей
Следователи завели уголовное дело после того, как девушка пыталась продать новорожденную дочь за 300 тысяч рублей на востоке Москвы, сообщила пресс-служба ГСУСК РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:32
2020-10-09T13:32
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Следователи завели уголовное дело после того, как девушка пыталась продать новорожденную дочь за 300 тысяч рублей на востоке <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a>, сообщила пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">ГСУСК РФ</a> по столице."Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления... "продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", - сказали в ведомстве.По версии следствия, обвиняемая разместила в интернете объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери. В ходе переписки женщина заявила требование о передаче ей 300 тысяч рублей. Затем 8 октября в одной из кофеен на востоке Москвы после получения денег она передала ребенка покупательнице и написала расписку - и была задержана. Добавляется, что данная "сделка" проходила в рамках оперативных мероприятий."В ходе допроса женщина признала вину в полном объеме, ей предъявлено обвинение", - добавляется в ведомстве.Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что женщина является уроженкой <a href="https://ria.ru/dag/" target="_blank">Дагестана</a>. Новорожденной девочке всего 7 дней, а ее мать не имеет определенного места жительства, добавил он.По этой статье о торговле людьми ей грозит до 10 лет лишения свободы.
https://radiosputnik.ria.ru/20200803/1575297477.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200202/1564169297.html
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РИА Новости
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60
Кадры задержания женщины, обвиняемой в продаже новорожденной дочери
В Москве задержана женщина, обвиняемая в продаже своей новорожденной дочери. СК РФ опубликовал кадры задержания.
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республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве женщина пыталась продать новорожденную дочь за 300 тысяч рублей

13:32 09.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после того, как девушка пыталась продать новорожденную дочь за 300 тысяч рублей на востоке Москвы, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по столице.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления... "продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", - сказали в ведомстве.
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По версии следствия, обвиняемая разместила в интернете объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери. В ходе переписки женщина заявила требование о передаче ей 300 тысяч рублей. Затем 8 октября в одной из кофеен на востоке Москвы после получения денег она передала ребенка покупательнице и написала расписку - и была задержана. Добавляется, что данная "сделка" проходила в рамках оперативных мероприятий.
"В ходе допроса женщина признала вину в полном объеме, ей предъявлено обвинение", - добавляется в ведомстве.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что женщина является уроженкой Дагестана. Новорожденной девочке всего 7 дней, а ее мать не имеет определенного места жительства, добавил он.
По этой статье о торговле людьми ей грозит до 10 лет лишения свободы.
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Республика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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