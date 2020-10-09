https://ria.ru/20201009/rebenok-1578963903.html

Прокуратура на Урале проследит за делом девочки, которую прятали в шкафу

Свердловская прокуратура взяла на контроль уголовное дело об истязании младенца в свердловском Карпинске, которого мать с рождения прятала в шкафу, сообщает в... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T10:17

2020-10-09T10:17

2020-10-09T18:30

скр

следственный комитет россии (ск рф)

карпинск

екатеринбург

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости.</strong> Свердловская прокуратура взяла на контроль уголовное дело об истязании младенца в свердловском <a href="http://ria.ru/location_Karpinsk/" target="_blank" data-auto="true">Карпинске</a>, которого мать с рождения прятала в шкафу, сообщает в пятницу пресс-служба регионального надзорного ведомства.Младенца, который лежал в шкафу, нашли подруги его матери, которые пришли к ней в гости, они забрали девочку и сообщили о произошедшем в полицию. По данным областного минздрава, шестимесячный ребенок находится в тяжелом состоянии, его готовятся доставить в детскую больницу в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a>."Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), а также по части 2 статьи 117 УКК РФ (истязание). В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку на предмет соблюдения требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также об охране жизни и здоровья детей", - говорится в сообщении.Как уточнили в прокуратуре, предполагаемая мать ребенка на учет в женскую консультацию не встала, в конце апреля дома родила девочку, а после свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены.Как добавили в пресс-службе регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, следователи осмотрели место происшествия, допрашиваются свидетели, также будет проведена судебная медицинская экспертиза для выяснения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. По делу об истязании несовершеннолетнего женщине грозит до 7 лет лишения свободы."В ходе следствия сотрудниками <a href="http://ria.ru/organization_SKR/" target="_blank" data-auto="true">СКР</a> в обязательном порядке будут выясняться причины и условия, которые способствовали совершению преступления, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь", - подчеркнули в СУСК.

https://ria.ru/20201009/kuznetsova-1578963378.html

https://ria.ru/20201009/rebenok-1578957963.html

карпинск

екатеринбург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Кадры пятимесячной девочки, которую с рождения держали в шкафу Это пятимесячная Полина из Карпинска, которую 37-летняя мама сразу после домашних родов в конце апреля отправила жить, а вернее умирать, в шкаф. Спас сестренку 13-летний брат, который ее периодически подкармливал. А нашли малышку с гипотрофией третьей степени и множеством других заболеваний подруги Юлии: судя по всему, во время застолья та проговорилась, что девочка не умерла во время родов, как она рассказывала, а осталась жива. Изоляция же в шкафу стала своеобразной местью бросившему Юлию супругу. Если женщину признают вменяемой, она может сесть на семь лет за истязание. 2020-10-09T10:17 true PT0M50S

Месть мужу: пять месяцев мать держала новорожденную в шкафу Первые пять месяцев жизни Полина провела в шкафу, где ее держала мать. Женщина заявила, что ребенок умер во время домашних родов. Девочка находилась в заточении практически без воды и еды. Сейчас малышку выхаживают врачи, а против матери возбуждено уголовное дело. 2020-10-09T10:17 true PT1M19S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скр, следственный комитет россии (ск рф), карпинск, екатеринбург, происшествия