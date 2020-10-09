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https://ria.ru/20201009/rebenok-1578963903.html
Прокуратура на Урале проследит за делом девочки, которую прятали в шкафу
Свердловская прокуратура взяла на контроль уголовное дело об истязании младенца в свердловском Карпинске, которого мать с рождения прятала в шкафу, сообщает в... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T10:17
2020-10-09T18:30
скр
следственный комитет россии (ск рф)
карпинск
екатеринбург
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости.</strong> Свердловская прокуратура взяла на контроль уголовное дело об истязании младенца в свердловском <a href="http://ria.ru/location_Karpinsk/" target="_blank" data-auto="true">Карпинске</a>, которого мать с рождения прятала в шкафу, сообщает в пятницу пресс-служба регионального надзорного ведомства.Младенца, который лежал в шкафу, нашли подруги его матери, которые пришли к ней в гости, они забрали девочку и сообщили о произошедшем в полицию. По данным областного минздрава, шестимесячный ребенок находится в тяжелом состоянии, его готовятся доставить в детскую больницу в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a>."Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), а также по части 2 статьи 117 УКК РФ (истязание). В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку на предмет соблюдения требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также об охране жизни и здоровья детей", - говорится в сообщении.Как уточнили в прокуратуре, предполагаемая мать ребенка на учет в женскую консультацию не встала, в конце апреля дома родила девочку, а после свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены.Как добавили в пресс-службе регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, следователи осмотрели место происшествия, допрашиваются свидетели, также будет проведена судебная медицинская экспертиза для выяснения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. По делу об истязании несовершеннолетнего женщине грозит до 7 лет лишения свободы."В ходе следствия сотрудниками <a href="http://ria.ru/organization_SKR/" target="_blank" data-auto="true">СКР</a> в обязательном порядке будут выясняться причины и условия, которые способствовали совершению преступления, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь", - подчеркнули в СУСК.
https://ria.ru/20201009/kuznetsova-1578963378.html
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Кадры пятимесячной девочки, которую с рождения держали в шкафу
Это пятимесячная Полина из Карпинска, которую 37-летняя мама сразу после домашних родов в конце апреля отправила жить, а вернее умирать, в шкаф. Спас сестренку 13-летний брат, который ее периодически подкармливал. А нашли малышку с гипотрофией третьей степени и множеством других заболеваний подруги Юлии: судя по всему, во время застолья та проговорилась, что девочка не умерла во время родов, как она рассказывала, а осталась жива. Изоляция же в шкафу стала своеобразной местью бросившему Юлию супругу. Если женщину признают вменяемой, она может сесть на семь лет за истязание.
2020-10-09T10:17
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Месть мужу: пять месяцев мать держала новорожденную в шкафу
Первые пять месяцев жизни Полина провела в шкафу, где ее держала мать. Женщина заявила, что ребенок умер во время домашних родов. Девочка находилась в заточении практически без воды и еды. Сейчас малышку выхаживают врачи, а против матери возбуждено уголовное дело.
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скр, следственный комитет россии (ск рф), карпинск, екатеринбург, происшествия

Прокуратура на Урале проследит за делом девочки, которую прятали в шкафу

10:17 09.10.2020 (обновлено: 18:30 09.10.2020)
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Свердловская прокуратура взяла на контроль уголовное дело об истязании младенца в свердловском Карпинске, которого мать с рождения прятала в шкафу, сообщает в пятницу пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Младенца, который лежал в шкафу, нашли подруги его матери, которые пришли к ней в гости, они забрали девочку и сообщили о произошедшем в полицию. По данным областного минздрава, шестимесячный ребенок находится в тяжелом состоянии, его готовятся доставить в детскую больницу в Екатеринбурге.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 10:12
Кузнецова рассказала о младенце, которого полгода прятали в шкафу
"Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), а также по части 2 статьи 117 УКК РФ (истязание). В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку на предмет соблюдения требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также об охране жизни и здоровья детей", - говорится в сообщении.
Как уточнили в прокуратуре, предполагаемая мать ребенка на учет в женскую консультацию не встала, в конце апреля дома родила девочку, а после свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены.
Как добавили в пресс-службе регионального управления СК РФ, следователи осмотрели место происшествия, допрашиваются свидетели, также будет проведена судебная медицинская экспертиза для выяснения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. По делу об истязании несовершеннолетнего женщине грозит до 7 лет лишения свободы.
"В ходе следствия сотрудниками СКР в обязательном порядке будут выясняться причины и условия, которые способствовали совершению преступления, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь", - подчеркнули в СУСК.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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Старших детей прятавшей младенца в шкафу женщины передадут родственникам
 
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СКРСледственный комитет России (СК РФ)КарпинскЕкатеринбургПроисшествия
 
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