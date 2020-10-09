https://ria.ru/20201009/putin-1579043674.html

Путин рассказал Совбезу о телефонных разговорах с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин перед встречей глав МИД РФ, Азербайджана и Армении информировал Совбез о телефонных разговорах с президентом Азербайджана... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T15:23

2020-10-09T15:23

2020-10-09T15:23

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

дмитрий песков

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> перед встречей глав МИД РФ, <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> информировал Совбез о телефонных разговорах с президентом Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхамом Алиевым</a> и премьер-министром Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Николом Пашиняном</a>, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."В преддверии встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении президент России Владимир Путин информировал участников совещания о своих состоявшихся телефонных разговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - сказал Песков.Он добавил, что участники совещания возобновили призыв к двум государствам о прекращении огня."Продолжился также обмен мнениям по положению дел в Киргизии", - сообщил Песков. По его словам, была отмечена важность скорейшей стабилизации ситуации, "с тем чтобы предотвратить ее скатывание к хаосу".

https://ria.ru/20201009/putin-1579027657.html

https://ria.ru/20201009/putin-1579010569.html

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нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, дмитрий песков, владимир путин, азербайджан, армения, в мире