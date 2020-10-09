https://ria.ru/20201009/programma-1579021575.html

Всемирная продовольственная программа ООН

Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций (ВПП ООН) является ведущей гуманитарной организацией, борющейся с голодом во всем мире. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:23

2020-10-09T14:23

2020-10-09T14:23

справки

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<a href="https://ru.wfp.org/overview" target="_blank">Всемирная продовольственная программа</a> Организации Объединенных Наций (ВПП ООН) является ведущей гуманитарной организацией, борющейся с голодом во всем мире.Всемирная продовольственная программа ООН была учреждена в декабре 1961 года как совместное мероприятие ООН и ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), первоначально в качестве экспериментальной программы по борьбе с голодом и нищетой в мире. Четыре года спустя программа была продолжена <a href="https://www.mid.ru/vsemirnaa-prodovol-stvennaa-programma-vpp-/-/asset_publisher/Vvf1BH3jkiWp/content/id/544408" target="_blank">на постоянной основе</a>. Усилия ВПП ООН сосредоточены на оказании чрезвычайной помощи, содействии в восстановлении, проектах развития и проведении специальных операций. Две трети работы ВПП ООН проводится в зонах конфликта.В чрезвычайных ситуациях представители ВПП ООН часто первыми прибывают на место и предоставляют продовольственную помощь жертвам войны, гражданских конфликтов, засухи, наводнений, землетрясений, ураганов, неурожаев и стихийных бедствий. Помогая неимущему населению развивающихся стран вести борьбу с голодом и нищетой, ВПП ООН использует продовольственную помощь в целях содействия экономическому и социальному развитию в этих странах.В настоящее время организация оказывает помощь 97 миллионам человек в 88 странах мира.Всемирная продовольственная программа ООН является также крупнейшей гуманитарной организацией, которая реализует программы школьного питания по всему миру на протяжении более 50 лет. Каждый год ВПП ООН предоставляет школьное питание 17,5 миллионам детей в 59 странах, часто в самых труднодоступных районах.ВПП ООН также оказывает различные услуги всему гуманитарному сообществу, в том числе осуществляет пассажирские воздушные перевозки с помощью Службы гуманитарных воздушных перевозок ООН, выполняющей полеты в более чем 250 пунктов назначения по всему миру.Управляющим органом ВПП является Исполнительный совет (ИС), который состоит из 36 государств-членов и осуществляет поддержку ВПП ООН на межправительственном уровне, руководит и контролирует работу организации.Организацию возглавляет Исполнительный директор, который назначается совместно генеральным секретарем ООН и генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной ООН (ФАО). Исполнительный директор назначается <a href="https://ru.wfp.org/governance-and-leadership" target="_blank">сроком на 5 лет</a> и отвечает за управление организацией, а также реализацию ее программ, проектов и других мероприятий. С 2017 года эту должность занимает <a href="https://www.un.org/sg/ru/content/profiles/david-beasley" target="_blank">Дэвид Бисли</a> (David Muldrow Beasley). По всему миру в ВПП ООН работает более 14 тысяч сотрудников, из которых более 90 процентов находятся в странах, где агентство оказывает помощь.Направления работы организации определяются Стратегическим планом, который обновляется каждые четыре года. Стратегический план на 2017-2021 годы сформулирован с учетом Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. Основные приоритеты — ликвидация голода и формирование глобальных партнерств для реализации Целей устойчивого развития.Финансирование ВПП ООН осуществляется исключительно за счет добровольных взносов. Основными донорами организации являются правительства. Кроме того, ВПП ООН получает пожертвования от частных компаний и частных лиц. В 2019 году бюджет организации составил 8 миллиардов долларов. ВПП ООН в 2019 году предоставила более 4,2 миллионов метрических тонн продовольствия и 2,1 миллиарда долларов наличными и ваучерами.Россия выступает одним из ключевых и крупнейших доноров ВПП ООН, поддерживая ее работу во многих странах мира. С 2003 года правительство России направило в поддержку гуманитарных операций и проектов развития ВПП ООН в мире более <a href="https://ru.wfp.org/wfp-and-russia" target="_blank">430 миллионов долларов</a>. ВПП ООН тесно сотрудничает с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и Международным фондом сельскохозяйственного развития. Организация также поддерживает партнерские отношения с более чем 1000 национальными и международными НПО для оказания продовольственной помощи и устранения коренных причин голода.Официальными и рабочими языками Исполсовета ВПП являются английский, арабский, испанский и французский.Штаб-квартира ВПП находится в Риме (Италия).7 октября 2020 года Всемирная продовольственная программа ООН была удостоена Нобелевской премии мира.Как говорится в решении Нобелевского комитета, она получила <a href="https://ria.ru/20201009/oon-1578992160.html" target="_blank">премию</a> за "усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения мира в конфликтных регионах". <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки