https://ria.ru/20201009/oon-1578992160.html
Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа
Нобелевскую премию мира за 2020 год получила всемирная продовольственная программа ООН за "усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T12:03
2020-10-09T12:03
2020-10-09T13:41
нобелевская премия
нобелевская премия мира
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости</strong>. Нобелевскую премию мира за 2020 год получила всемирная продовольственная программа <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> за "усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения мира в конфликтных регионах".World Food Programme (WFP) — самая крупная в мире гуманитарная организация, ежегодно обеспечивающая питанием около четырех миллионов людей. Основана в 1963 году как инструмент борьбы с голодом и нищетой в развивающихся странах.На этой неделе Нобелевский комитет уже объявил имена лауреатов в области физиологии и медицины, физики и химии, а также литературы. Завершится Нобелевская неделя 12 октября, когда станет известно, кому присудили награду по экономике.Из-за пандемии коронавируса церемония награждения пройдет в онлайн-формате. Она состоится 10 декабря — в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя <a href="http://ria.ru/person_Alfred_Nobel/">Альфреда Нобеля</a>. Сумму каждой Нобелевки в этом году увеличили до десяти миллионов шведских крон (около миллиона долларов).Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Они названы в честь их учредителя Альфреда Нобеля.
https://ria.ru/20201008/nobelevskaya-1578826789.html
Martin McFly
Дед снова без нобеля. Не серчай старик. Тебя ждёт Гааговская премия
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Зорро Иванов
Путина опять прокатили !?
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нобелевская премия, нобелевская премия мира, оон, в мире
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости
. Нобелевскую премию мира за 2020 год получила всемирная продовольственная программа ООН
за "усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения мира в конфликтных регионах".
World Food Programme (WFP) — самая крупная в мире гуманитарная организация, ежегодно обеспечивающая питанием около четырех миллионов людей. Основана в 1963 году как инструмент борьбы с голодом и нищетой в развивающихся странах.
На этой неделе Нобелевский комитет уже объявил имена лауреатов в области физиологии и медицины, физики и химии, а также литературы. Завершится Нобелевская неделя 12 октября, когда станет известно, кому присудили награду по экономике.
Из-за пандемии коронавируса церемония награждения пройдет в онлайн-формате. Она состоится 10 декабря — в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля
. Сумму каждой Нобелевки в этом году увеличили до десяти миллионов шведских крон (около миллиона долларов).
Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Они названы в честь их учредителя Альфреда Нобеля.