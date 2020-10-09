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Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа
Нобелевскую премию мира за 2020 год получила всемирная продовольственная программа ООН за "усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T12:03
2020-10-09T13:41
нобелевская премия
нобелевская премия мира
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в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости</strong>. Нобелевскую премию мира за 2020 год получила всемирная продовольственная программа <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> за "усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения мира в конфликтных регионах".World Food Programme (WFP) — самая крупная в мире гуманитарная организация, ежегодно обеспечивающая питанием около четырех миллионов людей. Основана в 1963 году как инструмент борьбы с голодом и нищетой в развивающихся странах.На этой неделе Нобелевский комитет уже объявил имена лауреатов в области физиологии и медицины, физики и химии, а также литературы. Завершится Нобелевская неделя 12 октября, когда станет известно, кому присудили награду по экономике.Из-за пандемии коронавируса церемония награждения пройдет в онлайн-формате. Она состоится 10 декабря — в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя <a href="http://ria.ru/person_Alfred_Nobel/">Альфреда Нобеля</a>. Сумму каждой Нобелевки в этом году увеличили до десяти миллионов шведских крон (около миллиона долларов).Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Они названы в честь их учредителя Альфреда Нобеля.
https://ria.ru/20201008/nobelevskaya-1578826789.html
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нобелевская премия, нобелевская премия мира, оон, в мире

Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа

12:03 09.10.2020 (обновлено: 13:41 09.10.2020)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyМедаль лауреата Нобелевской премии
Медаль лауреата Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию мира за 2020 год получила всемирная продовольственная программа ООН за "усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения мира в конфликтных регионах".
World Food Programme (WFP) — самая крупная в мире гуманитарная организация, ежегодно обеспечивающая питанием около четырех миллионов людей. Основана в 1963 году как инструмент борьбы с голодом и нищетой в развивающихся странах.
На этой неделе Нобелевский комитет уже объявил имена лауреатов в области физиологии и медицины, физики и химии, а также литературы. Завершится Нобелевская неделя 12 октября, когда станет известно, кому присудили награду по экономике.
Из-за пандемии коронавируса церемония награждения пройдет в онлайн-формате. Она состоится 10 декабря — в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Сумму каждой Нобелевки в этом году увеличили до десяти миллионов шведских крон (около миллиона долларов).
Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Они названы в честь их учредителя Альфреда Нобеля.
Луиза Глюк - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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