Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201009/priamure-1579002735.html
Глава Приамурья вручил значки юнармейцев воспитанникам кадетского корпуса
Воспитанники кадетского корпуса в Благовещенске вступили в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия",... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T12:52
2020-10-09T12:52
василий орлов
юнармия
амурская область
благовещенск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152185/29/1521852903_0:136:2200:1374_1400x0_80_0_0_51e1b1741c19df68645e694c694a0f08.jpg
<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Воспитанники кадетского корпуса в <a href="http://ria.ru/location_Blagoveshhensk/" target="_blank" data-auto="true">Благовещенске</a> вступили в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "<a href="http://ria.ru/organization_JUnarmija/" target="_blank" data-auto="true">Юнармия</a>", удостоверения и значки им вручил губернатор Амурской области <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Орлов</a>, сообщает правительство региона.Торжественная церемония для 230 человек прошла на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Юнармейское движение в Приамурье сформировано в 2016 году."У нас в области юнармейское движение активно развивается. Сейчас юнармейцев в 23 раза больше, чем было в 2016 году. В целом же в <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a> более 200 объединений военной и патриотической направленности, и "Юнармия" является тем центром, который сможет их всех объединить. Вы должны стать примером для ваших сверстников", - сказал на торжественной церемонии губернатор Амурской области Василий Орлов, чьи слова приводятся в сообщении.Знамя "Юнармии" кадетам передала координатор движения в Амурской области Татьяна Кащенко."Вы вступили в нашу семью, будьте настоящими патриотами своего города, села, нашей Амурской области. Пусть у вас будут на счету только хорошие дела. Будьте верны своему слову, которое вы сегодня дали", - сказала Кащенко.
https://ria.ru/20201005/zolotodobycha-1578215587.html
амурская область
благовещенск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152185/29/1521852903_95:0:2107:1509_1400x0_80_0_0_de86f4a2cdca5bf5970fc16ce125e22d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий орлов, юнармия, амурская область, благовещенск, общество

Глава Приамурья вручил значки юнармейцев воспитанникам кадетского корпуса

12:52 09.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 окт - РИА Новости. Воспитанники кадетского корпуса в Благовещенске вступили в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", удостоверения и значки им вручил губернатор Амурской области Василий Орлов, сообщает правительство региона.
Торжественная церемония для 230 человек прошла на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Юнармейское движение в Приамурье сформировано в 2016 году.
"У нас в области юнармейское движение активно развивается. Сейчас юнармейцев в 23 раза больше, чем было в 2016 году. В целом же в Амурской области более 200 объединений военной и патриотической направленности, и "Юнармия" является тем центром, который сможет их всех объединить. Вы должны стать примером для ваших сверстников", - сказал на торжественной церемонии губернатор Амурской области Василий Орлов, чьи слова приводятся в сообщении.
Знамя "Юнармии" кадетам передала координатор движения в Амурской области Татьяна Кащенко.
"Вы вступили в нашу семью, будьте настоящими патриотами своего города, села, нашей Амурской области. Пусть у вас будут на счету только хорошие дела. Будьте верны своему слову, которое вы сегодня дали", - сказала Кащенко.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 12:42
Глава Приамурья предложил ужесточить наказание за вред при золотодобыче
 
Обсудить0
Василий ОрловЮнармияАмурская областьБлаговещенскОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Названы десять типичных ошибок при приготовлении курицы
01:52Армения пожаловалась в ЮНЕСКО на Азербайджан за обстрел церкви в Карабахе
01:41Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
01:36В Раде предложили отменить ежегодный переход на зимнее время
01:32Украина решила наказать Никарагуа за отправку консула в Крым
01:17Россия призвала США отказаться от концепции соперничества держав
01:06Синоптики рассказали о близкой к рекорду температуре в Москве
00:56Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат
00:52Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий
00:28Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии
00:25В США рассказали о сдерживании ядерного усиления России и Китая
00:11В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Европейской России
00:06В Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения акулы
23:56Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом
23:45В Калининграде нашли около 300 мешков с человеческими костями
23:35В Минздраве оценили состояние раненного в Карабахе журналиста
23:23Британия отозвала посла из Белоруссии
23:14В работе Facebook произошел сбой
23:04В Москве за сутки умерли 30 пациентов с COVID-19
23:02Главы МИД Белоруссии и ЕС провели переговоры
Лента новостейМолния