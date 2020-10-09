https://ria.ru/20201009/priamure-1579002735.html

Глава Приамурья вручил значки юнармейцев воспитанникам кадетского корпуса

Воспитанники кадетского корпуса в Благовещенске вступили в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия",... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T12:52

2020-10-09T12:52

2020-10-09T12:52

василий орлов

юнармия

амурская область

благовещенск

общество

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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Воспитанники кадетского корпуса в <a href="http://ria.ru/location_Blagoveshhensk/" target="_blank" data-auto="true">Благовещенске</a> вступили в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "<a href="http://ria.ru/organization_JUnarmija/" target="_blank" data-auto="true">Юнармия</a>", удостоверения и значки им вручил губернатор Амурской области <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Орлов</a>, сообщает правительство региона.Торжественная церемония для 230 человек прошла на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Юнармейское движение в Приамурье сформировано в 2016 году."У нас в области юнармейское движение активно развивается. Сейчас юнармейцев в 23 раза больше, чем было в 2016 году. В целом же в <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a> более 200 объединений военной и патриотической направленности, и "Юнармия" является тем центром, который сможет их всех объединить. Вы должны стать примером для ваших сверстников", - сказал на торжественной церемонии губернатор Амурской области Василий Орлов, чьи слова приводятся в сообщении.Знамя "Юнармии" кадетам передала координатор движения в Амурской области Татьяна Кащенко."Вы вступили в нашу семью, будьте настоящими патриотами своего города, села, нашей Амурской области. Пусть у вас будут на счету только хорошие дела. Будьте верны своему слову, которое вы сегодня дали", - сказала Кащенко.

https://ria.ru/20201005/zolotodobycha-1578215587.html

амурская область

благовещенск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, юнармия, амурская область, благовещенск, общество