https://ria.ru/20201009/premiya-1579002336.html
В Совфеде прокомментировали вручение Нобелевской премии мира
Присуждение Нобелевской премии мира за 2020 год Всемирной продовольственной программе ООН очень правильное решение, оно свидетельствует о том, что на первый... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T12:50
2020-10-09T12:50
2020-10-09T12:50
алексей майоров
совет федерации рф
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Присуждение Нобелевской премии мира за 2020 год Всемирной продовольственной программе <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> очень правильное решение, оно свидетельствует о том, что на первый план во всем мире выходят вопросы обеспечения граждан качественными продуктами, продовольственная безопасность, заявил РИА Новости в пятницу глава аграрного комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Majjorov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Майоров</a>.Как говорится в решении Нобелевского комитета, Всемирная продовольственная программа ООН получила премию за "усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения мира в конфликтных регионах"."Мне кажется это решение очень правильным, на первый план выходят вопросы продовольственной безопасности, обеспечения граждан качественными продуктами", - сказал сенатор.Он подчеркнул, что эта тема актуальна абсолютно для всех стран мира. "В России также уделяется большое внимание качеству продуктов, принята Доктрина продовольственной безопасности, особое внимание уделяется качеству детского питания", - добавил он.Майоров заявил, что в присуждении Нобелевской премии мира нет политической подоплеки, "это вопрос, который важен для всех стран".
https://ria.ru/20201007/premiya-1578650121.html
4
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей майоров, совет федерации рф, оон, в мире
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.
Присуждение Нобелевской премии мира за 2020 год Всемирной продовольственной программе ООН
очень правильное решение, оно свидетельствует о том, что на первый план во всем мире выходят вопросы обеспечения граждан качественными продуктами, продовольственная безопасность, заявил РИА Новости в пятницу глава аграрного комитета Совета Федерации Алексей Майоров
.
Как говорится в решении Нобелевского комитета, Всемирная продовольственная программа ООН получила премию за "усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения мира в конфликтных регионах".
"Мне кажется это решение очень правильным, на первый план выходят вопросы продовольственной безопасности, обеспечения граждан качественными продуктами", - сказал сенатор.
Он подчеркнул, что эта тема актуальна абсолютно для всех стран мира. "В России также уделяется большое внимание качеству продуктов, принята Доктрина продовольственной безопасности, особое внимание уделяется качеству детского питания", - добавил он.
Майоров заявил, что в присуждении Нобелевской премии мира нет политической подоплеки, "это вопрос, который важен для всех стран".