https://ria.ru/20201009/premiya-1579002336.html

В Совфеде прокомментировали вручение Нобелевской премии мира

Присуждение Нобелевской премии мира за 2020 год Всемирной продовольственной программе ООН очень правильное решение, оно свидетельствует о том, что на первый... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T12:50

2020-10-09T12:50

2020-10-09T12:50

алексей майоров

совет федерации рф

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Присуждение Нобелевской премии мира за 2020 год Всемирной продовольственной программе <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> очень правильное решение, оно свидетельствует о том, что на первый план во всем мире выходят вопросы обеспечения граждан качественными продуктами, продовольственная безопасность, заявил РИА Новости в пятницу глава аграрного комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Majjorov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Майоров</a>.Как говорится в решении Нобелевского комитета, Всемирная продовольственная программа ООН получила премию за "усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения мира в конфликтных регионах"."Мне кажется это решение очень правильным, на первый план выходят вопросы продовольственной безопасности, обеспечения граждан качественными продуктами", - сказал сенатор.Он подчеркнул, что эта тема актуальна абсолютно для всех стран мира. "В России также уделяется большое внимание качеству продуктов, принята Доктрина продовольственной безопасности, особое внимание уделяется качеству детского питания", - добавил он.Майоров заявил, что в присуждении Нобелевской премии мира нет политической подоплеки, "это вопрос, который важен для всех стран".

https://ria.ru/20201007/premiya-1578650121.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей майоров, совет федерации рф, оон, в мире