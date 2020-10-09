https://ria.ru/20201009/prankery-1579077177.html

Вован и Лексус пообщались с датским парламентом от лица Тихановской

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) подтвердили, что пообщались с членами парламента Дании от лица экс-кандидата на пост... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T17:29

2020-10-09T17:29

2020-10-09T18:07

протесты в белоруссии

светлана тихановская

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

александр лукашенко

дания

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Российские пранкеры <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kuznecov_Vovan/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Кузнецов</a> (Вован) и <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Stoljarov_Leksus/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Столяров</a> (Лексус) подтвердили, что пообщались с членами парламента Дании от лица экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской.Накануне в датском законодательном органе заявили, что 6 октября неизвестный выдавал себя за Тихановскую во время онлайн-встречи членов комитета по внешней политике. В начале заседания представитель "белорусской стороны" сообщил о неполадках с видеокамерой и отключил ее — из-за этого выступавшего никто не видел. На встрече обсуждали, как "поддержать белорусский народ в борьбе за демократию и права человека" и политическую ситуацию в стране. Спустя 40 минут участники заподозрили неладное и завершили собрание. Позже в комитете связались со штабом Тихановской, где подтвердили, что за политика себя выдавал другой человек."Это были мы, но все подробности будут в понедельник, пока не раскрываем", — сказал РИА Новости Владимир Кузнецов.Пресс-секретарь Тихоновской заявила РИА Новости, что в ее окружении не видят ничего плохого в том, что кто-то выдал себя за политика — это вызывает улыбку и повышает всем настроение.Ситуация в БелоруссииМассовые протестные акции в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным Центризбиркома, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов.После этого по инициативе Тихановской в стране создали Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. В связи с этим <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/">Генпрокуратура</a> Белоруссии возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти.Сейчас шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Сама Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/">Литву</a> в целях безопасности.Впоследствии российское МВД также включило Тихановскую в базу разыскиваемых лиц.

https://ria.ru/20201009/tikhanovskaya-1579051503.html

https://ria.ru/20200919/rozygrysh-1577483719.html

Fan Fan Жду когда жизнь уже пошутит над ними. 186

Руслан Тлеуж Когда уже кто-нибудь опубликует в Сети персональные данные этих двух хулиганов под ФСБшными погонами, чтоб к ним можно было прийти и побеседовать? 68

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дания

белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), александр лукашенко, дания, белоруссия, литва, в мире