Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201009/prankery-1579077177.html
Вован и Лексус пообщались с датским парламентом от лица Тихановской
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) подтвердили, что пообщались с членами парламента Дании от лица экс-кандидата на пост... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T17:29
2020-10-09T18:07
протесты в белоруссии
светлана тихановская
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
александр лукашенко
дания
белоруссия
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155596/16/1555961653_0:32:3072:1760_1400x0_80_0_0_5dfd6f6d6ebb573982513c33d65fbe68.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Российские пранкеры <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kuznecov_Vovan/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Кузнецов</a> (Вован) и <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Stoljarov_Leksus/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Столяров</a> (Лексус) подтвердили, что пообщались с членами парламента Дании от лица экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской.Накануне в датском законодательном органе заявили, что 6 октября неизвестный выдавал себя за Тихановскую во время онлайн-встречи членов комитета по внешней политике. В начале заседания представитель "белорусской стороны" сообщил о неполадках с видеокамерой и отключил ее — из-за этого выступавшего никто не видел. На встрече обсуждали, как "поддержать белорусский народ в борьбе за демократию и права человека" и политическую ситуацию в стране. Спустя 40 минут участники заподозрили неладное и завершили собрание. Позже в комитете связались со штабом Тихановской, где подтвердили, что за политика себя выдавал другой человек."Это были мы, но все подробности будут в понедельник, пока не раскрываем", — сказал РИА Новости Владимир Кузнецов.Пресс-секретарь Тихоновской заявила РИА Новости, что в ее окружении не видят ничего плохого в том, что кто-то выдал себя за политика — это вызывает улыбку и повышает всем настроение.Ситуация в БелоруссииМассовые протестные акции в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным Центризбиркома, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов.После этого по инициативе Тихановской в стране создали Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. В связи с этим <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/">Генпрокуратура</a> Белоруссии возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти.Сейчас шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Сама Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/">Литву</a> в целях безопасности.Впоследствии российское МВД также включило Тихановскую в базу разыскиваемых лиц.
https://ria.ru/20201009/tikhanovskaya-1579051503.html
https://ria.ru/20200919/rozygrysh-1577483719.html
Жду когда жизнь уже пошутит над ними.
186
Когда уже кто-нибудь опубликует в Сети персональные данные этих двух хулиганов под ФСБшными погонами, чтоб к ним можно было прийти и побеседовать?
68
77
дания
белоруссия
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155596/16/1555961653_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_af996970a48dd3ca2297fa3316d65230.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), александр лукашенко, дания, белоруссия, литва, в мире

Вован и Лексус пообщались с датским парламентом от лица Тихановской

17:29 09.10.2020 (обновлено: 18:07 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПранкер Владимир Кузнецов (Вован)
Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) подтвердили, что пообщались с членами парламента Дании от лица экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской.
Накануне в датском законодательном органе заявили, что 6 октября неизвестный выдавал себя за Тихановскую во время онлайн-встречи членов комитета по внешней политике. В начале заседания представитель "белорусской стороны" сообщил о неполадках с видеокамерой и отключил ее — из-за этого выступавшего никто не видел. На встрече обсуждали, как "поддержать белорусский народ в борьбе за демократию и права человека" и политическую ситуацию в стране. Спустя 40 минут участники заподозрили неладное и завершили собрание. Позже в комитете связались со штабом Тихановской, где подтвердили, что за политика себя выдавал другой человек.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 15:47Протесты в Белоруссии
В окружении Тихановской оценили попытку неизвестного выдать себя за нее
"Это были мы, но все подробности будут в понедельник, пока не раскрываем", — сказал РИА Новости Владимир Кузнецов.
Пресс-секретарь Тихоновской заявила РИА Новости, что в ее окружении не видят ничего плохого в том, что кто-то выдал себя за политика — это вызывает улыбку и повышает всем настроение.

Ситуация в Белоруссии

Массовые протестные акции в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным Центризбиркома, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов.
После этого по инициативе Тихановской в стране создали Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. В связи с этим Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти.
Сейчас шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Сама Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.
Впоследствии российское МВД также включило Тихановскую в базу разыскиваемых лиц.
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 15:52Протесты в Белоруссии
Глава Европарламента принял российских пранкеров за Тихановскую
 
Обсудить77
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Александр ЛукашенкоДанияБелоруссияЛитваВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Названы десять типичных ошибок при приготовлении курицы
01:52Армения пожаловалась в ЮНЕСКО на Азербайджан за обстрел церкви в Карабахе
01:41Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
01:36В Раде предложили отменить ежегодный переход на зимнее время
01:32Украина решила наказать Никарагуа за отправку консула в Крым
01:17Россия призвала США отказаться от концепции соперничества держав
01:06Синоптики рассказали о близкой к рекорду температуре в Москве
00:56Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат
00:52Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий
00:28Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии
00:25В США рассказали о сдерживании ядерного усиления России и Китая
00:11В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Европейской России
00:06В Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения акулы
23:56Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом
23:45В Калининграде нашли около 300 мешков с человеческими костями
23:35В Минздраве оценили состояние раненного в Карабахе журналиста
23:23Британия отозвала посла из Белоруссии
23:14В работе Facebook произошел сбой
23:04В Москве за сутки умерли 30 пациентов с COVID-19
23:02Главы МИД Белоруссии и ЕС провели переговоры
Лента новостейМолния