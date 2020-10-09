https://ria.ru/20201009/pozhar-1579079020.html

Пожар на военных складах в Рязанской области потушили

Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области полностью потушен, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T17:38

2020-10-09T17:38

2020-10-09T17:41

россия

дмитрий булгаков

министерство обороны рф (минобороны рф)

рязанская область

взрывы на складах с пиротехникой в чите

безопасность

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Пожар на складе боеприпасов в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> полностью потушен, говорится в сообщении Минобороны России.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжского районов</a> в результате взрывов были повреждены жилые дома. Эвакуированы были более 2,3 тысячи жителей. Пострадали 16 человек, состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое."Заместитель министра обороны <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Bulgakov_2/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Булгаков</a> заявил о полной ликвидации всех очагов возгорания на арсенале хранения боеприпасов в Рязанской области и переходе к этапу восстановления казарменно-жилищного фонда, пострадавшего от последствий ЧС", - говорится в сообщении.По словам Булгакова, "по результатам проведенной на территории арсенала разведки сегодня мы констатируем факт, что пожар на нём не только локализован, а полностью ликвидированы все очаги возгорания".

https://ria.ru/20201008/vzryv-1578856790.html

1

россия

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий булгаков, министерство обороны рф (минобороны рф), рязанская область, взрывы на складах с пиротехникой в чите, безопасность, происшествия