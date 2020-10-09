https://ria.ru/20201009/postradavshie-1579115464.html
Пострадавших в Карабахе россиян доставили в Москву
Пострадавших во время обстрела в Нагорном Карабахе российских журналистов доставили в Москву спецбортом летного отряда "Россия", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T21:21
2020-10-09T21:21
2020-10-09T23:32
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
михаил мишустин
нагорно-карабахская республика
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Пострадавших во время обстрела в Нагорном Карабахе российских журналистов доставили в Москву спецбортом летного отряда "Россия", передает корреспондент РИА Новости.Во время полета россияне спали. Свои места им уступили члены правительственной делегации, прилетевшей в Ереван вместе с премьером <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a>.Журналистов направили на лечение в НМИЦ хирургии имени Вишневского.Накануне азербайджанские Вооруженные силы дважды ударили по собору Христа Всеспасителя Казанчецоц в карабахском городе Шуши. В результате обстрела пострадали трое россиян — журналисты Юрий Котенок, Левон Арзанов и их сопровождающий Грант Баладьян.Котенка прооперировали, однако, по словам Арзанова, он остается в тяжелом состоянии.Ситуация в КарабахеСтолкновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a> объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.Президенты России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> осудили эскалацию, призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий, а также выразили соболезнования родственникам погибших.Сегодня в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> проходят консультации глав МИД России, Армении и Азербайджана по ситуации в Карабахе. Накануне президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> призвал участников конфликта прекратить боевые действия, чтобы провести обмен пленными и телами погибших.
https://ria.ru/20201008/obstrel-1578937715.html
Самир Халили
А что делали российские граждане в Нагорном Карабахе? Если сам президент Путин четко сказал что Азербайджан воюет у себя на территории!!?!? Очередной ход русско армянской махинации?
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Егор Панкратов
Вы аккредитации не даёте. К вам постоянно обращаются. Хотя от куда тебе это знать, сидя в России. Если за Азербайджан переживаешь, иди добровольцем.
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нагорно-карабахская республика
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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“Настроение боевое“ — пострадавшие в Карабахе россияне прибыли в Москву
Пострадавшие в Карабахе россияне прибыли в Москву. Члены правительственной делегации уступили им свои места в первом салоне самолёта.
2020-10-09T21:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, михаил мишустин, нагорно-карабахская республика, армения, в мире